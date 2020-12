Jujutsu Kaisen se convierte en el ANIME más popular de 2020

Recientemente, MyAnimeList dio a conocer los estrenos de anime más grandes de todos los tiempos, lo que hizo que sus usuarios llevaran la temporada final de Shingeki no Kyojin a la cima. Ahora los resultados están en el anime de televisión más popular de 2020 , con Jujutsu Kaisen encabezando una lista bastante variada de programas .

Este año 279 mil 277 miembros fueron listados viendo Jujutsu Kaisen en 2020, luego a Re: ZERO en su segunda temporada con poco más de 50 mil usuarios detrás en segundo lugar. El resto del top 5 incluye The God of High School de Crunchyroll Originals, Kaguya Sama 2 y Tower of God; todos los cuales superaron la marca de 200 mil.

Para tener una idea de cómo se clasificaron, se tomaron medidas en la marca de 10 episodios, asegurándose de que todos los títulos tuvieran la misma oportunidad de entrar en la lista. Es también por eso que no ves a Attack on Titan Final Season dominando esta lista, pero seguramente se disparará a la cima en otras áreas.

En otras clasificaciones de MyAnimeList, aquí están las series de anime de 2020 con las brechas más amplias entre sus puntajes y popularidad. La Verdad Noticias te recuerda que Jujutsu Kaisen y la temporada 4 de Shingeki no Kyojin son animadas por Studio MAPPA, mismos que acaban de anunciar más proyectos de anime para 2021.

Jujutsu Kaisen es un manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, que comenzó a serializarse en Weekly Shōnen Jump el 5 de marzo de 2018. También tiene una precuela y esta tiene lugar aproximadamente un año antes de la historia principal y está protagonizada por Yuta Okkotsu; estudiante de primer año en la escuela secundaria de Jujutsu de la prefectura de Tokio.

