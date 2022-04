Juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard es un éxito en Hollywood

El juicio por difamación del actor Johnny Depp contra su ex esposa, Amber Heard, tiene todas las características de un éxito de Hollywood excepto por la ausencia de un solo personaje redentor.

El comediante Henny Youngman puede haber tenido razón en que "el secreto de un matrimonio feliz sigue siendo un secreto". Pero el juicio de Depp muestra que está claro cómo tener un matrimonio miserable. Incluye cosas como pegarse mutuamente con cinta adhesiva, arrojar objetos de diferentes tamaños y rivalizar entre sí en la competencia del consumo ostentoso.

Hubo un testimonio apasionante e inquietante a pesar de los relatos incoherentes y tortuosamente fragmentados de Depp. Estaban las fotos del hospital y los detalles de la yema del dedo cortada, que dijo que fue el resultado de que Heard le arrojara una botella de vodka.

El comportamiento pétreo de Heard en la corte jugó bien para Depp, ya que describió a alguien que parecía disfrutar torturándolo con cada debilidad.

Por el contrario, Depp se presentó a sí mismo como una figura frágil atormentada por un cónyuge intrigante y codicioso.

Usó su relación abusiva con su madre no solo para explicar su propia incapacidad para ser abusivo, sino también para pintar a Heard como un caso clásico de casarse con su madre.

Depp puede haber tenido éxito en un aspecto notable. No trató de ocultar el hecho de que era un completo desastre de ser humano; alguien que quemó millones y relaciones pasadas.

Sin embargo, es posible que se haya conectado con la idea de que Heard recorrió los escombros para tomar lo que pudo. Ser despistado (incluso cómicamente despistado) es mejor que ser abusivo.

Depp detalló cómo Heard supuestamente tuvo ataques de violencia y abuso hasta el punto de que sus hijos no querían estar cerca de ella. Él alegó que ella usó esmalte de uñas para fingir que él le rompió la nariz mientras le dejaba cortes y moretones repetidamente.

Amber Heard admitió haber golpeado a Johhn Depp

La actriz fue evidenciada con audios y videos

Se escucha a Heard en una cinta admitiendo que golpeó a Depp y se ofrecieron fotos para respaldar sus afirmaciones de que ella abusaba físicamente.

Depp probablemente causó daño a Heard al final, pero ahora será objeto de un contrainterrogatorio.

Empezó mal en el interrogatorio con el abogado de Heard, Ben Rottenborn, un nombre que a Depp parecía gustarle enfatizar en el estrado.

Depp usó un enfoque común para las declaraciones al formular preguntas y dar respuestas hipertécnicas y quisquillosas a los abogados.

Eso no funciona bien frente a un jurado. Te hace ver menos como un desastre despistado y más como un sofisticado sarcástico. Te pareces menos a Ingrid Bergman en "Gaslight" y más a Marlene Dietrich en "Testigo de cargo".

La defensa continúa criticando a Depp por el hecho de que en realidad no fue mencionado en la columna del Washington Post donde Heard afirmó que ella era una esposa abusada. Es una táctica curiosa ya que no es necesaria para la difamación. Claramente se refería a Depp, como lo demuestra el tsunami de críticas que siguió.

Lo que probablemente sea más dañino para Depp es el daño autoinfligido a su carrera. La bebida y el comportamiento extraño de Depp lo hicieron notorio en los medios.

Disney (propietaria de la serie "Piratas del Caribe") ya había decidido que no continuaría en su papel más famoso antes de que se publicara la columna de Heard. Además, anteriormente lo acusó de abuso años antes al buscar una orden de restricción temporal (TRO).

Sin embargo, Depp presentó un caso convincente de que su carrera terminó efectivamente cuando Heard denunció abuso por primera vez.

No existe un proceso de apelación en el tribunal de la opinión pública. Además, al hacer la acusación en un expediente judicial, Heard no podía ser demandado por difamación debido a las reglas de inmunidad.

Tendría que repetir tales afirmaciones fuera de la corte para sentar las bases de una demanda. Eso no llegó hasta años después con la columna del Washington Post. En ese momento, la carrera de Depp estaba tan hundida como el casillero de Davy Jones.

El caso es que hubiera sido mejor que este juicio se celebrara hace dos años cuando Heard hizo las primeras acusaciones. Tiene razón en que, cuando le preguntaron en el estrado cuánto le costó la denuncia y respondió, “nada menos que todo”.

Al final, tanto Depp como Heard parecen más decididos a la destrucción mutua asegurada que a los veredictos reales a su favor.

Lo único que ya está establecido es quizás la mejor línea de la película "So I Married an Axe Murderer": "Ambos dijimos: '¡Sí, acepto!' y no hemos estado de acuerdo en nada desde entonces".

Varios famosos declararon en el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard, pues el actor busca demostrar que no fue victimario, sino víctima de su ex esposa, ésta última información fue señalada en La Verdad Noticias.

Opinión del periodista Jonathan Turley.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!