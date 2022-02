Juicio de Johnny Depp y Amber Heard será televisado

La estrella de Piratas del Caribe está demandando a su ex esposa por 37 millones libras esterlinas en un intento por demostrar que ella mintió sobre sufrir abuso doméstico a manos de él y ahora un juez dictaminó que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard será de un mes de duración y en Estados Unidos el 11 de abril y podrá ser ser televisado.

Pero dada la naturaleza extrema de algunas de las acusaciones, la jueza Penney S Azcarate anunció que habrá restricciones sobre lo que se puede transmitir. “Será una correa apretada”, dijo.

Como ha mencionado La Verdad Noticias, Johnny Depp va con todo contra Amber Heard y contrató a Kathleen Zellner para que formara parte de su equipo legal.

Juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Equipo de Depp considera las acusaciones de Heard como “falsas e indignantes”.

Por su parte, el abogado de Depp, Benjamin Chew, dijo que Heard era una mentirosa cuyas afirmaciones, incluidas las denuncias sexuales, eran falsas e indignantes, por lo que el actor favorecía la transparencia.

Tras darse a conocer el fallo los fanáticos de Depp afirmaron que sería el “juicio del siglo” dado que Johnny Depp demandó a Amber Heard por 50 millones de dólares, por difamación, insistiendo en que sus afirmaciones eran falsas y arruinaron su carrera y le costaron su papel como el Capitán Jack Sparrow en las películas de Piratas del Caribe.

Posteriormente Heard presentó una contrademanda en busca de 74 millones de libras esterlinas y alega en documentos judiciales que Depp “amenazó con matarla”. En 2020, el Tribunal Superior de Londres dictaminó que el actor había agredido a Heard 12 veces durante su tormentosa relación, dejándola “temerosa por su vida” en tres ocasiones.

Amber Heard pide no mencionar a Aquaman en juicio

Ahora que se sabe que el juicio de Johnny Depp y Amber Heard será televisado, la actriz pide no mencionar la película de Aquaman.

¿Por qué pediría Amber a Johnny Depp no mencionar la película de Aquaman? Al parecer la actriz estaría tratando de evitar sufrir el mismo destino que Depp, con respecto a su papel en Aquaman.

Esta información se dio cuando se filtró presuntos documentos donde el equipo legal de la actriz pide que Depp y sus abogados no mencionar Aquaman and the Lost Kingdom, ya que esta piensa que podría costarle su rol en la franquicia de Warner Bros., que temen por la integridad de la película al verse involucrada en la disputa legal.

Recordemos que cuando Heard alegó un presunto abuso físico por parte de su exesposo, Depp fue apartado de dos de las franquicias más grandes: Piratas del Caribe y el spin-off de la saga de Harry Potter, Animales Fantásticos, donde fue sustituido por Mads Mikkelsen, por lo que en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard la demandó por difamación.

