Jugadores de la NBA se burlan de Fergie tras cantar el himno de Estados Unidos

Fergie se ha vuelto un completo chisme a nivel internacional tras cantar el himno de Estados Unidos de una manera muy peculiar. Durante el himno, los jugadores de la NBA no pudieron controlar sus caras de asombro y risa ante la extraña manera de cantar de Fergie. Además de esto Fergie ha sido victima del poder del internet, ya que su interpretación también ha desencadenado un par de memes en su contra.

Las ocurrencias de internet no cesan, incluso han hecho memes con imágenes de 'La Academia' y Lolita Cortés juzgando a la ex vocalista de The Black Eyed Peas pero lo que mas a causado revuelo es la cara de los jugadores de la NBA, quienes no sabían si reirse o sorprenderse y solo se notaban las muecas en sus rostros.

fergie: *canta el himno nacional*

Fergie saltó a la fama en el grupo Black Eyed Peas quienes incluso tuvieron una espectacular participación en el SuperBowl del 2011. Después se convirtió en solista y alcanzo el éxito por si misma con la canción 'Big girls dont cry' la cual rapidamente se posicionó en los primeros lugares.

Las reacciones de los jugadores se hicieron virales mientras Fergie cantaba

La reacción de los jugadores al himno de Fergie, Horrible!!! pic.twitter.com/wpE1c0DEog — Experto NBA (@ExpertoNBA) 19 de febrero de 2018

La cantante ha tenido picos altos en su vida y su carrera, pero lamentablemente su participación al cantar el himno de Estados Unidos dejó mucho que desear. A Fergie no le quedó de otra más que pedir disculpas y aclarar que quería marcar la diferencia con una versión diferente del himno.

"Siempre ha sido un honor y un orgullo interpretar el himno nacional y ayer quise intentar algo especial para la NBA. Asumo riesgos, pero evidentemente esta interpretación no tuvo el efecto esperado. Amo este país y, sinceramente, lo hice lo mejor que pude" aclaró la cantante de 42 años.

¿Te lo perdiste?

Aquí te dejamos el himno de Estados Unidos interpretado por Fergie: