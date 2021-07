Juez niega a Britney Spears la solicitud de remover la tutela de su padre

El sitio Variety reveló que nuevos documentos judiciales han sido presentados por la Corte Superior de Los Ángeles, en los cuales se muestra que el juez le ha negado la solicitud de “meses de antigüedad” a Samuel Ingham III, el abogado de Britney Spears, con la cual buscan destituir al padre de la cantante Jamie Spears como su único tutor.

Cabe destacar que estos documentos no son una respuesta directa a la audiencia de la semana pasada, en donde la cantante habló por primera vez sobre la polémica tutela de su padre. Asimismo, se informó que la jueza no puede tomar ninguna decisión basada en sus declaraciones debido a que aún no se ha presentado una petición para terminar la misma.

"La solicitud del curador de suspender a James P. Spears inmediatamente después del nombramiento de Bessemer Trust Company of California como único conservador de bienes es denegada sin perjuicio", se lee en los documentos judiciales presentados este miércoles.

El movimiento Free Britney busca que la cantante pueda recuperar el control sobre su vida.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, esta no es la primera vez que se niega dicha petición a la cantante, pues en noviembre del 2020 se había hecho la misma solicitud argumentando que ella “tenía miedo de su padre”.

Los documentos presentados el día de hoy reiteran la decisión del juez de no eliminar a Jamie Spears como el tutor de “La princesa del pop”. Sin embargo, el detalle que llama la atención y que causa indignación de muchos fanáticos es que se lleva a cabo tras el polémico testimonio que la cantante ofreció la semana pasada.

Britney Spears habla por primera vez de la tutela de su padre

La semana pasada, la intérprete de ‘Toxic’ dio un testimonio de 24 minutos, siendo esta la primera vez que se había dirigido públicamente a la corte tras 13 años de tutela. Mientras hablaba con el juez, ella dijo que su padre disfruta controlando su vida. Además, declaró que quiere demandar a su familia.

"Solo quiero que me devuelvan la vida. Ya han pasado 13 años, y es suficiente. Ha pasado mucho tiempo desde que ha sido dueño de mi dinero. Y es mi deseo y mi sueño que todo esto termine sin ser probado", declaró Britney Spears ante la Corte Superior de Los Ángeles.

Recordemos que Jamie Spears ha sido su tutor desde 2008, año en el que la cantante sufrió una avería muy pública. Él es el único conservador de su patrimonio, además de que administra todas sus finanzas, mientras que hace una gran suma de sus ganancias anuales multimillonarias.

