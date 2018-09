Juego de Tronos buscará coronarse en los premios Emmy 2018

En la entrega de los 70º premios Emmy, que se celebrará esta noche y que reconoce a lo mejor de la televisión estadounidense en los galardones más importantes del medio, la serie multipremiada "Juego de tronos" ("Game of Thrones"), es una de las más favoritas con 22 nominaciones sobre "Westworld" y "The Handmaid's Tale", que obtuvieron 21 y 20 nominaciones, respectivamente.

Premios EMMY 2018

Hay que recordar que la serie no participó el año pasado a pesar de haber sido dos años consecutivos ganadora del reconocimiento a la mejor serie dramática y de haber acreditado en 2016, ser la seria más premiada de la historia con 38 estatuillas. En esta entrega quizá la competencia más detectable para Juego de tronos sea el séptimo capítulo de la segunda temporada de The Handmaid's Tale.

Actualmente Juego de Tronos lleva siete premios en las categorías técnicas de los Emmy y esta noche estará al frente de ganar la estatuilla a mejor serie dramática compitiendo contra "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale".

Nominaciones destacadas de los EMMY 2018

Otros nombres relevantes por llevarse la estatuilla:

Antonio Banderas por Genius: Picasso.

Penélope Cruz por American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace.

Édgar Ramírez por American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace.

Ricky Martin por American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace.

John Leguizamo por Waco.