Juego de Gemelas: El antes y después de todo el elenco de la película

En honor al 22 aniversario de la película clásica, la directora de Juego de Gemelas, Nancy Meyers, Lindsay Lohan (que interpretó a las gemelas, Hallie y Annie, en un doble papel), Dennis Quaid y más se reunieron virtualmente el 20 de julio, y fue una delicia. para los fanáticos del remake de la película de 1961 del mismo nombre.

Durante la reunión organizada por Katie Couric, publicada por primera vez en Instagram, el equipo de Juego de Gemelas echó un vistazo a la filmación de la película de 1998, compartió hechos divertidos del detrás de escena y honró a su fallecida coestrella Natasha Richardson, quien falleció en 2009 a la edad de 45 años.

La reunión virtual del elenco de Juego de Gemelas también fue por una buena causa, ayudando a recaudar fondos para World Central Kitchen de José Andrés.

Por supuesto, han pasado muchas cosas en la vida del elenco y el equipo en las dos décadas desde el lanzamiento de Juego de Gemelas, incluidos los matrimonios, las remontadas y un vínculo inquebrantable entre dos de sus estrellas que podrían sorprenderlo dado su rivalidad de pantalla.

Así que saca los Oreos y abre ese frasco de mantequilla de maní porque nos estamos poniendo al día con las estrellas de Juego de Gemelas, 22 años después

Lindsay Lohan

Después de cumplir el doble deber como gemelas Annie y Hallie en su primer papel importante, Linday Lohan se convirtió en una de las estrellas jóvenes más grandes y brillantes de Hollywood con Freaky Friday, Mean Girls, Just My Luck y A Prairie Home Companion.

Lindsay Lohan salta a la fama con las películas de Disney

Pero Lindsay Lohan finalmente se hizo más conocida por sus travesuras en los titulares fuera de la pantalla, comenzando con su primer arresto por alcoholismo en mayo de 2007. Le siguieron varios enfrentamientos más con las fuerzas del orden público y viajes a rehabilitación, y la ex estrella infantil finalmente se convirtió en no asegurable.

Después de intentar regresar al cine como Elizabeth Taylor en la película de Lifetime de 2012, “Liz & Dick” y en “The Canyons” de 2013, Lindsay Lohan dejó Hollywood y se instaló en Londres antes de mudarse a Dubai.

Lindsay Lohan de 34 años, se convirtió en empresaria cuando abrió dos clubes nocturnos en Grecia, y finalmente organizó otro regreso con su propio reality show de MTV, “Lindsay Lohan's Beach Club”, que duró solo una temporada (siguiendo los pasos de su notoriamente corta serie de realidad “Lindsay on Oprah” de Winfrey). También se desempeñó como jueza en la versión australiana de “The Masked Singer”.

En abril de 2020, relanzó su carrera musical, lanzando el sencillo pop "Back to Me", que llegó casi 16 años después del lanzamiento de su álbum debut, Speak.

Dennis Quaid

En Juego de Gemelas, poseía un viñedo. Fue un padre devoto. Cruzó el estanque para recuperar a su ex. Sí, Nick era un soñador total.

Dennis Quaid interpretó al padre de las famosas gemelas

Dennis Quaid ya era uno de los protagonistas más solicitados de Hollywood antes de Juego de Gemelas, y continuó protagonizando películas exitosas, como Frequency, The Day After Tomorrow y Far From Heaven. Más recientemente, actuó en la comedia de Amazon, Goliath y Netflix con Merry Happy Whatever.

También lidera la banda, Dennis Quaid y The Sharks, que han estado juntos desde 2000.

Varios años después del lanzamiento de Juego de Gemelas, Dennis Quaid se separó de Meg Ryan después de casi 10 años de matrimonio y un hijo juntos, Jack.

Después se casaría con la agente de bienes raíces, Kimberly Buffington en 2004, y la pareja le daría la bienvenida a gemelos fraternos en 2007, su hijo Thomas y su hija Zoe.

Pero después de separarse dos veces en 2012 y reconciliarse en 2013, la pareja decidió finalizar su relación en 2016, y su divorcio se finalizó en 2018.

Después de comprometerse en octubre de 2019, Dennis Quaid se casó con Laura Savoie en una ceremonia de fuga secreta en junio de 2020 después de posponer inicialmente sus nupcias de abril debido a la pandemia de Coronavirus.

Tras las noticias del compromiso, el actor defendió su relación y la de Saboya y su brecha de 40 años, insistiendo en que "realmente no molesta" a la pareja.

Elaine Hendrix

Elaine Hendrix interpretó a Meredith Blake, la prometida joven y sexy de Nicky, que surgió después de asumir el papel de chica mala en la reunión de secundaria de Romy y Michele en 1997.

Elaine Hendrix interpretó a la villana, Meredith

Post-Juego de Gemelas, Elaine Hendrix protagonizó “Sex & Drugs & Rock & Roll” de FX y también apareció en “90210” y “Anger Management”. En 2019, entró en los icónicos tacones de aguja de Alexis Carrington para el reinicio de The CW, Dynasty.

Una gran activista por los derechos de los animales, Elaine Hendrix de 49 años, fundó The Pet Matchmaker, una organización que rescata animales y trata de encontrarles un hogar.

Lisa Ann Walter

Después de interpretar a Chessy, la divertida y cariñosa niñera de Hallie, Lisa Ann Walter protagonizó películas como Bruce Almighty, Shall We Dance?, y War of Worlds, y apareció como actriz invitada en Grey's Anatomy, GLOW, The Odd Couple y otros programas de televisión.

Lisa Ann Walter dio vida a Chessy en "Juego de Gemelas"

Las memorias de la comediante, que tenían el título icónico de “The Best Thing About My Ass Is That Is Behind Me”, salieron en 2011, y desde entonces hasta 2014 fue presentadora de The Fabulous Lisa Ann Walter Show, su propio programa de radio en vivo en KFI en Los Ángeles.

A pesar de ser rivales en la película, Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix han seguido siendo amigas íntimas, y Walter le dijo a Vanity Fair: "Elaine es familia. Conoce a todos mis hijos y no necesitamos a nadie más. Nos tenemos el uno al otro. Elaine es mi hermana ahora. La adopté".

Simon Kunz

Después de encantar a como Martin, el amado mayordomo de Elizabeth y Annie, Simon Kunz pasó a protagonizar la exitosa serie británica Midsomer Murders, Sherlock y The Last Kingdom.

Simon Kunz interpretó al mayordomo británico, Martín

Simon Kunz, de 57 años, también tuvo un pequeño papel en Capitán América: El primer vengador.

Polly Holliday

Polly Holliday dirigió un barco apretado en Camp Walden como Marva Sr., pero la actriz era conocida por su atrevida actuación en la exitosa comedia de los 70, Alice.

Polly Holliday dio vida a la directora del campamento donde se conocen las gemelas

Después de Juego de Gemelas, el actor de 83 años apareció en películas como Stick It y The Heartbreak Kid, y apareció en televisión en “Mejoras para el hogar” y “The Client”.

En 2000, Polly Holliday fue incluido en el Alabama Stage and Screen Hall of Fame.

Maggie Wheeler

Casi todos conocen a Maggie Wheeler como Janice, su personaje icónico en Friends, pero en Juego de Gemelas interpretó a Marva Jr., la hija del dúo de madre e hija que dirigió Camp Walden.

Maggie Wheeler es más famosa por FRIENDS que por su papel en "Juego de Gemelas"

También ha aparecido en innumerables programas de televisión, incluidos ER, Friday Night Lights y Shameless, y ha proporcionado sus talentos vocales a Archer, el universo animado de Batman y The Addams Family de 2019.

El hombre de 58 años está casado con Daniel Borden Wheeler desde 1990 y la pareja tiene dos hijos juntos.

Nancy Meyers

Una de las cineastas más exitosas de Hollywood, Nancy Meyers es una de las reinas de las comedias románticas.

Nancy Meyers es famosa por varias comedias románticas en las últimas décadas

Como directora, escritora y productora, dirigió películas exitosas como What Women Want, Something's Gotta Give, The Holiday, It's Complicated (que obtuvo una nominación al Globo de Oro a la Mejor Película: Musical o Comedia) y The Intern.

También se desempeñó como productora en Home Again en 2017, que fue escrita y dirigida por su hija.

En Instagram, Nancy Meyers, de 70 años, comparte continuamente fragmentos de sus exitosas películas y, en febrero de 2020, escribió un ensayo de Modern Love sobre su amistad posterior al divorcio con su ex esposo Charles Shyer que se volvió viral.

Hallie Meyers-Shyer

Antes de seguir los pasos de su famosa madre, al escribir y dirigir “Home Again”, una comedia romántica protagonizada por Reese Witherspoon en 2017, Hallie Meyers-Shyer a menudo aparecía en las películas de su madre, incluyendo What Women Want y Father of the Bride. En Juego de Gemelas, interpretó a uno de los co-horts del campamento de Annie.

Hallie Meyers-Shyer fue una de las rivales de Lindsay Lohan en la cinta

Dato curioso: el nombre de su hermana es Annie, y los personajes gemelos de Lindsay Lohan llevan el nombre de los hermanos.

Kat Graham

Apuesto a que no sabías que la estrella de The Vampire Diaries tuvo un pequeño papel en la película, interpretando a una de las mejores amigas del campamento de Annie, y que fue su primer papel importante en la pantalla.

Kat Graham saltó a la fama por "The Vampire Diaries" en The CW

Más tarde, Kat Graham le reveló a InStyle que evitó la filmación de su camisa de campamento.

Michael Lohan Jr.

¿Ese niño perdido en el campamento que en realidad era el único niño en el campamento? Fue interpretado por el hermano pequeño de Lindsay Lohan en la vida real.

Michael Lohan Jr., es hermano menor de la famosa actriz

Te puede interesar: Juego de Gemelas: Lindsay Loha, Dennis Quaid y el resto del elenco ¡Se reúnen!

Mientras apareció en Living Lohan, un reality show que siguió a la famosa familia, ahora es un hombre de negocios después de graduarse de Ithaca College. En 2017 se casó con Nina Ginsberg.