Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.-Jueces de MasterChef reciben fuertes criticas por insultar y humillar a concursantes Gran escándalo se armó en la semifinal de MasterChef, cuando Pablo, quien resultó eliminado, sólo presentó uno de los tres platos que le pidieron en un reto. Entre groserías, faltas de respeto y humillaciones, los Chefs regañaron a Pablo, a quien tacharon de maestro de la soberbia. Él quiso defenderse, pero hasta la Chef Betty lo llamó poco caballero y de tener una “sonrisa cínica”. Pero eso no fue todo, Pastor también recibió el peor regaño de su vida, por presentar un plato que no le gustó para nada a Chef Benito. “Tú no estás en la final”, amenazó el Chef Benito tras argumentar que en 45 minutos en su restaurante logran sacar gran cantidad de platos, y sin tan mala calidad como el que presentó Pastor. [embed]https://www.facebook.com/MasterChefMX/videos/1673052859407889/[/embed]

