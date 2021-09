Juanpa Zurita y Adidas colaboran para celebrar la esencia de ser mexicano

Uniendo fuerzas con el creador de contenido millenial Juanpa Zurita, Adidas anunció una colaboración de Originals para empoderar a una nueva generación de mexicanos.

La edición especial de Adidas Forum inspirada en la Ciudad de México es una nueva versión del modelo que llega con un atrevido azul real mezclado con blanco en un motivo inspirado en la Talavera rindiendo homenaje a una de las formas de arte más conocidas de su país.

Un toque añadido de ‘México’ está escrito alrededor de la lengüeta cerrando el concepto de los tenis que todos sus seguidores desean tener. Este modelo transmite la espontaneidad, creatividad y energía que Juanpa lleva a su plataforma, al tiempo que mantiene el espíritu de Adidas de evolución constante y originalidad. Con este lanzamiento, Juanpa se une a una lista de multifacéticos talentos que se unen ala creencia de la marca de las tres barras de que nada es imposible.

Entrevista a Juanpa Zurita por colaboración con Adidas

La joven celebridad de internet describió su colaboración con Adidas como una nueva etapa de su vida creativa.

Para celebrar el nuevo Forum ‘Mexico City’ de Adidas HYPEBEAST habló con Juanpa Zurita, quien se volvió tendencia tras el sismo del 7 de septiembre por recaudar fondos, para saber más acerca de su colaboración con la marca y como su identidad brilla a través de esta.

¿Cómo comenzó la colaboración?

He estado evolucionando desde que empecé a crear contenido y Adidas sintió que fueron los pasos correctos hacia el futuro. Cada decisión, especialmente una como esta, puede cambiar muchas cosas. Siento que es un movimiento en el que puedo no solo llevar a mi país a lugares como nunca antes sino también trabajar con una marca cruda y rebelde, con el espíritu de lograr lo imposible. Esto es algo con lo que me identifico profundamente, especialmente en esta etapa de mi vida. Por último pero no menos importante, es una colaboración donde no solo estoy involucrado como el rostro de la marca sino también en el desarrollo, mezclando creativamente nuestras ideas y siendo siempre parte del proceso creativo.

Adidas trabaja con un número impresionante de creadores. ¿Qué se siente unirse a este equipo? De esos creadores, ¿hay alguno que te inspire más que otro?

Creo que los primeros sentimientos que llegaron fueron definitivamente de emoción y nerviosismo. Es un honor unirse a ellos en una misión para posicionar México, pero también es una responsabilidad no solo saltar en su ola sino dar todo para hacerla más grande.

Definitivamente hay un increíble equipo entre las filas de Adidas y para mi Bad Bunny por supuesto es una inspiración enorme de autenticidad y mantenerse siempre fiel como una llave para el éxito. Jonah Hill es una actor que siempre he admirado y amo su comedia. Pharrell se una legendaria fuerza creativa más allá de su música mostrando como la creatividad no tiene fronteras. Así que unirme a esta lista mundial significa que tengo que subir el nivel, y eso haré.

Estás en la posición de crear proyectos significativos con Adidas. ¿Qué mensaje quieres darle a la audiencia?

Cada cambio viene con la presión de generar una gran emoción, no solo de crear nuevas cosas sino de hacerlas mejores. Me gustaría que mi audiencia sepa que pondré mi corazón en esto para empujarme creativamente en esta nueva etapa. Este año pasado ha estado lleno de cambios, cambios de contenido, en oportunidades y especialmente en la manera que cuento historias. Adidas ahora se vuele una prioridad dentro de este nuevo camino de la vida al que me acerco con el ADN de todo siendo: nada es imposible.

Juanpa Zurita habla de su colaboración con Adidas

La colaboración con el influencer pasa a formar parte de la linea Adidas Originals.

¿Qué podemos esperar de esta colaboración?

Durante los años pasados he estado en una misión de dar una imagen positiva de México con mi contenido. Tuvo mucho sentido iniciar esta gran colaboración a través de un zapato inspirado en mi ciudad. El anuncio del Forum es la continuación del trabajo que hecho e mostrarle al mundo como México tiene el poder de crear influencia global. Y me encantaría seguir demostrando que en carne y hueso que el concepto de que ‘nada es imposible’ es real. Para mi, este s solo el primer paso del trabajo que haremos juntos en los años por venir.

El arte Talavera y sus texturas son parte de la cultura mexicana, ¿Por qué es importante explorarla con tu proyecto debut?

Creciendo en México siempre tuve un sentimiento de orgullo por mi lugar de origen. Con una cultura tan rica, creo que mi país tiene mucho que ofrecer, y todo esto es solo mi manera de hacer homenaje a mi país a través del Forum Talavera para que el mundo lo vea.

El nuevo Forum ‘Mexico City’ de Adidas estará disponible en tiendas selectas y en línea a patir del 10 de septiembre, en La Verdad Noticias seguiremos la carrera del influencer, modelo y actor.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.