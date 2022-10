Juanpa Zurita se disfraza para Halloween y dicen que parece Verónica Castro

Juanpa Zurita se disfraza para Halloween y dicen que parece a Verónica Castro

Juanpa Zurita, es uno de los influencers más conocidos en todo México, gracias a los impactantes videos que comparte en diferentes redes sociales, con los cuales ha logrado obtener miles de seguidores, quienes no se pierden ningún detalle sobre su día a día.

Y es que no podemos dejar de lado su gran versatilidad, ya que ha logrado forjar una carrera bastante admirable, pues como es bien sabido, no sólo se ha desempeñado como creador de contenido, si no también como conductor de televisión, filántropo e incluso como actor.

No obstante, en La Verdad Noticias te compartiremos lo más reciente sobre el también empresario Juanpa Zurita, con lo que estamos seguros no podrás parar de reír, ya que para celebrar las fiestas de Halloween intentó disfrazarse de un personaje perteneciente a una famosa serie de Netflix, pero no resultó como esperaba.

El disfraz de Juanpa Zurita

Fue a través de sus cuentas oficiales de Instagram, que el novio de Macarena Achaga compartió una serie de fotografías, en las que presumió 2 disfraces que creó, con la finalidad de que sus fans lo ayudaran a elegir el que le quedó mejor, para lucirlo en una de las fiestas a las que acudiría.

Cabe mencionar, que dicho atuendo consistía en una peluca de rockero de los años 80, una camiseta del Hellfire Club, un chaleco de mezclilla y una chamarra de cuero, tal y como los usa el personaje de Eddie de la famosa serie de Netflix “Stranger things”, sin embargo y para su suerte, miles de usuarios coincidieron en que se parecía a la talentosa conductora Verónica Castro.

¿Qué se sabe de la vida de Verónica Castro?

La actriz Verónica Castro

La famosa actriz nació el 19 de octubre de 1952 en la Colonia San Rafael, de la Ciudad de México, sus padres fueron Socorro Castro y Fausto Sainz, siendo este último el hombre que supuestamente los abandonó cuando ella más lo necesitaba.

Por tal motivo, aparentemente la presentadora de “Mala noche, NO” tuvo que hacerse cargo de su madre y sus hermanos, la también actriz Beatriz Castro y el reconocido productor de telenovelas José Alberto Castro.

