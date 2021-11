Juanpa Zurita recibe impactante lección de su amigo Logan Paul

Juanpa Zurita es uno de los youtubers más exitosos que hay en México, el famoso ha sabido hacerse de una fortuna con su contenido, desde que existía la plataforma Vine, posteriormente Youtube, y ahora tiene presencia en numerosas redes sociales.

En ese sentido, el también investigador de ¿Quién es la máscara? ha tomado muy enserio su trabajo, sobre todo después de llegar a Estados Unidos.

Y es que el actor, que está junto a Macarena Achaga de nuevo, reveló uno de los consejos más impactantes que obtuvo por parte de uno de sus amigos.

El youtuber platicó en una entrevista que, cuando se mudó a Estados Unidos, conoció a Logan Paul, un creador de contenido, con quien hizo un muy buen click.

Tan es así que el mexicano lo invitó a irse de fiesta un día, a fin de crear más contenido para redes, a lo que el americano le contestó que su trabajo no es un juego.

“Hicimos click él y yo muy fuerte, y me acuerdo que le dije que porque no íbamos de fiesta, y Logan me dijo que él dejó de estudiar la universidad por esto, y que esto no es un juego”; dijo.