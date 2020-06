Juanpa Zurita luce sus primeros MÚSCULOS y enloquece a sus fans

Juanpa Zurita luce sus primeros MUSCULOS y enloquece a sus fans

Juanpa Zurita es originario de Ciudad de México y untimamnete se ha convertido en es toda una celebridad del Internet, por ello recientemente sorprendió a sus fans en redes sociales al lucir sus primeros músculos después de la cuarentena.

Tal parece que Juanpa Zurita dejó de ser aquel joven delgado físicamente hablando y ahora luce con un poco más de peso, sobre todo marcado en su abdomen, tras haber hecho mucho ejercicio en casa.

No queda duda de que el encierro por la cuarentena ante la pandemia del coronavirus COVID-19 le sirvió a Juanpa para cumplir su propósito de cambiar un poco su físico y los resultados ya saltan a la vista.

Fue a través de sus cuenta oficial de Instagram en donde Juanpa Zurita compartió a sus fieles seguidores que llevaba mucho tiempo sin hacer ejercicio y durante la cuarentena se dedicó diariamente a ello, por lo que se propuso lucirlo ante sus fans.

Esto es lo que explicó al respecto: Me propuse hacerlo por una semana, empecé́ y poco a poco me di cuenta que más allá del ejercicio, el tener este hábito me estaba ayudando a tener días con mejor estructura y con una actitud más ganador.

Por otro lado, Juanpa Zurita manifiestó que emocionalmente se siente perfecto, sobre todo al verse en el espejo, porque ha logrado un cuerpo que no se la cree ni él mismo: Hay algo muy especial de ponerte un objetivo y lograrlo todas las mañanas al entrenar que te hace darte que cuenta que puedes lograr todo lo que te dispongas si tienes la disciplina.

Los éxitos de Juanpa Zurita

Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano es el nombre completo del joven, que nació en Ciudad de México en 1996. Se convirtió en una celebridad de internet en 2013, a través de videos de comedia y como modelo ha trabajado para marcas como Pull and Bear, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana o Calvin Klein.

Cabe destacar que la fama de Juanpa Zurita creció bastante tras formar parte de Luis Miguel, La Serie, durante 2018, aunque también ha hecho cine y cortometrajes.