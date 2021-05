Juanpa Zurita le confiesa a Jordi Rosado que era el “rarito” de su escuela

Juan Pablo Zurita, mejor conocido solamente como Juanpa Zurita, es una de las celebridades del momento, pero su vida no siempre estuvo caracterizada por la popularidad. En una entrevista con Yordi Rosado confesó que era el “rarito” de su escuela secundaria.

El actor de 25 años de edad ha pasado de ser el “rarito” de la escuela a una personalidad de internet con más de 25 mil seguidores en redes sociales como Instagram, Twitter y más; pero en la secundaria fue víctima de bullying y ahora cuenta todos los detalles.

En La Verdad Noticias te revelamos las confesiones del actor, que este 2021 da vida a Alejandro Gallejo en Luis Miguel: La Serie, expuestas durante su reciente entrevista con Yordi Rosado.

Entrevista de Juanpa Zurita con Yordi Rosado

El influencer que ha lanzado su propia marca de agua fue el invitado al programa de YouTube de Yordi Rosado”, donde se sinceró sobre ser víctima de bullying en la secundaria y más detalles poco conocidos de su vida personal.

La entrevista, publicada hace una semana en el canal oficial de Yordi Rosado, tuvo una duración de hora y media, ha superado el millón de reproducciones y los 60 mil “me gusta” desde su lanzamiento.

Confesiones de Juanpa Zurita en entrevista con Yordi

En su entrevista, el joven actor reveló que el bullying que sufría en la escuela secundaria se debió a que era un niño de baja estatura además, era un poco inquieto, por lo que fue considerado un “bicho raro” entre sus compañeros.

“Yo era muy intenso, no me callaba, era el güey del salón que todo el tiempo hablaba y obviamente eso llevó a que hubiera cierto rechazo social o que me bulleaban o que no tenía tantos amigos”.

La parte más emotiva de su entrevista fue cuando se sinceró sobre los problemas economicos que su familia atravesó durante su infancia y lo difícil que fue para sus papas el solventar los gastos de la casa y pagar la colegiatura de la escuela para él y sus hermanos.

“Mi papá es alguien que cada centavo que le entraba a su cuenta, todo a su familia y obviamente mi mamá complementándolo (...) y me encanta que hoy a todos sus hijos les va bien él ya está completamente despreocupado por eso”.

Juanpa Zurita finalizó la entrevista hablando de la acusación de abuso sexual de Nath Campos al youtuber Rix, ya que era amigo de ambos y como finalmente apoyó a la influencer.

