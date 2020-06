Juanpa Zurita es tachado de MENTIROSO al hablar del racismo en México

El fallecimiento de George Floyd en manos de un oficial de policía de la localidad de Minneapolis, Minnesota, en Estados Unidos ha desencadenado una ola de manifestaciones en Estados Unidos y en diversas partes del mundo.

A estas manifestaciones distintas figuras públicas han protestado en las redes sociales y uno de estos fue Juanpa Zurita, quien recibió miles de críticas por un polémico mensaje que presumió recientemente.

Resulta que Juanpa Zurita quiso dar su opinión sobre este tema y señaló mediante su cuenta en Instagram que el racismo no existe en México, abriendo un gran debate entre sus seguidores e internautas, logrando recibir comentarios negativos en su contra.

¿Cuál es el polémico mensaje de Juanpa Zurita?

"Juanpa Zurita" es tendencia por las reacciones a lo escrito en su historia de Instagram. pic.twitter.com/ACXvikyCjV — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) June 1, 2020

El influencer en su cuenta de Instagram escribió: “Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas", logrando desatar reacciones negativas entre los internautas.

Como era de esperarse las críticas hacia el comentario de Juan Pablo Martínez-Zurita Arellano, nombre real del joven, no tardaron en llegar, pues muchos le hicieron ver que uno de los problemas principales en México es el racismo y el clasismo, asegurando que esto se vive todos los días y afectan a gran parte del país.

Hay que destacar que algunos internautas señalaron que el influencer de 24 años se centra en su persona y no en los demás, ya que lo calificaron como privilegiado y que vive fuera de la realidad social del país, ya que, según algunos usuarios, él no se da cuenta de lo que vive México.

Poco después Juanpa Zurita borró el mensaje y compartió otra historia en donde escribió: "He estado pensando qué palabras decir acerca de lo que está sucediendo respecto a la brutalidad policiaca y la muerte de George Floyd. Tomé la mala decisión de considerar que no debería decir nada por creer que no era mi lugar. Claramente fue un error, porque mantenerse en silencio es aceptar la realidad".

Cabe detallar que con información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, más del 50% de la población indígena y afrodescendiente en México considera actualmente que sus derechos se respetan muy poco o nada.