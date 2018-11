Juanpa Zurita cela a su novia tras ser besada

Juanpa Zurita es un influencer y empresario mexicano que ha logrado su fama y fortuna a través de los contenidos realizados para las diferentes redes sociales y plataformas web, como lo es 'YouTube'. Una de sus principales características del 'youtuber', es su simpatía y calidez con los medios, pero sobre todo hacia con su novia. Sin embargo, esto no fue lo que demostró recientemente.

Recientemente Juanpa Zurita y su novia, la bella modelo, Camella Rose, decidieron tomarse unas merecidas vacaciones lejos de los tumultos públicos y el asedio de las cámaras, por lo que optaron por una increíble y aventurada travesía hasta el otro lado del mundo.

Así es, la pareja de jóvenes tomaron un avión y se dirigieron a Nairobi, Kenia, principalmente para conocer un nuevo destino y de paso aprovechar y vivir la experiencia de hospedarse en el "Giraffe Manor", propiedad de "The Safari Collection".

"Giraffe Manor" es un exclusivo hotel boutique, ubicado en el suburbio de Langata en Nairobi y no obstante a la maravilla del lugar, lo verdaderamente asombroso es un hermoso rebaño de jirafas que rondan en el hotel y las cuales pueden ser acariciadas como parte del atractivo.

Fue durante esta atracción a los huéspedes, que Juanpa y Camella vivieron el simpático suceso, pues mientras Camella alimentaba a una de las jirafas, poniéndose la comida en la boca, la jirafa la tomo con su alargada lengua, rozando los labios de la bella modelo.

En el vídeo grabado por el mismo Juanpa, se puede apreciar a este algo disgustado - aunque más que disgusto, pudo ser repele - por la baba que dejó la jirafa en la boca de su novia.

"No me toques", comento Juanpa a su novia, mientras esta intentaba besarlos después del acto con la jirafa.

"Im not jelous at all / Para nada estoy celoso", escribió Juanpa al píe de este simpático vídeo.