Juanpa Zurita anuncia su nueva serie en HBO Max "Juanpa + Chef".

Juanpa Zurita acaba de compartir en redes sociales que en un par de semanas estrenará “Juanpa + Chef” a través de HBO Max. En esta nueva serie elaborará extravagantes platillos al lado de chef mexicanos que son reconocidos internacionalmente.

“Tendremos un Show de Cocina en HBO MAX. Me han visto subir la montaña más alta de Mexico y sumergirme 25 metros sin oxígeno, pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado, COCINAR”.

En la publicación del Instagram oficial de Juanpa, dejó claro que él no es experto en la cocina pero que esto es una nueva aventura de la que está muy emocionado.

¿Cuándo se estrena la nueva serie "Juanpa + Chef"?

Zurita no reveló la fecha de estreno en su publicación pero dejó claro que está muy orgulloso de participar en este proyecto ya que es una de las primeras producciones originales de HBO Max Latinoamérica por lo que está tomando este proyecto con mucha responsabilidad.

Cabe destacar que hace un par de días, varios cibernautas viralizaron su muerte y le dieron el último adiós en Twitter, y aunque no se pronunció al respecto, hoy 10 de agosto les dejó claro a sus haters que él continuará trabajando y sumando éxitos a su carrera como figura pública.

¿Cuántos años tiene Juanpa Zurita en Youtube?

Juanpa comenzó su carrera en internet desde el año 2013 a través de la aplicación Vine pero a Youtube llegó en el 2015 dándose a conocer por sus videos de comedia además que diversificó su contenido con campañas en favor de la ayuda humanitaria.

En el año 2016 Juanpa Zurita comenzó su carrera como modelo de diferentes marcas de ropa, catapultándose como uno de los influencers más poderosos, ya que actualmente tiene una cuenta de Instagram con más de 26 millones de seguidores y su canal de youtube tiene 10 millones de suscripciones.

