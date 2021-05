Juanpa Zurita: La polémica entrega de casas a damnificados

Una vez más, Juanpa Zurita se vio envuelto en la polémica de las casas entregadas a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, después de emitir un comentario en un podcast, La Verdad Noticias te informa al respecto.

Mediante las redes sociales, un segmento de la participación del influencer en un podcast se hizo tendencia por sus comentarios sobre la respuesta de las familias sobre sus nuevos hogares.

Proyecto de Juanpa Zurita a damnificados

Entrega de casas por Juanpa

Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la celebridad de internet echó a andar su proyecto llamado Love Army México, con el cual logró recaudar USD 1.4 millones, dinero con el cual orquestó la reconstrucción de casas de algunas personas damnificadas en Ocuilan, Estado de México.

Después de la recaudación y lo que se hizo con el dinero, el youtuber ha tenido que afrontar las críticas de los internautas.nHoy nuevamente se ve envuelto en una nueva polémica por hablar sobre la respuesta de las personas a las que le fueron entregadas las casas diseñadas por el arquitecto español Rafael Aranda.

En una de las últimas entregas del podcast La Cotorrisa, presentado por los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky, Zurita fue el invitado y entre sus declaraciones, recordó cómo fue la entrega de las casas de Ocuilan.

Nueva polémica del provecto de Juanpa Zurita

Proyecto de Juanpa a damnificados

Zurita dijo que se sorprendió mucho de que los hogares construidos no fueran del agrado de las familias a quienes se les entregaron, pues no cumplían con sus necesidades y su forma de vivir; ya que fueron diseñadas por el reconocido arquitecto español, imaginó que la respuesta sería otra.

A pesar de que el episodio fue publicado hace un mes, la cuenta de Twitter Comunaltaller, dedicada a la “Producción y Gestión Social del Hábitat y arquitectura participativa con comunidades en México”, según menciona en su perfil, tomó un fragmento del video de La Cotorrisa con el fin de hablar sobre racismo dentro de la arquitectura.

Rápidamente se hizo tendencia el hilo en el que se acusaba a Juanpa Zurita en redes sociales y a los presentadores del podcast de tener una lamentable narración con altos tintes discriminatorios. Se comenzó a acusar al influencer de racista y clasista.

Una de las respuestas más controversiales de los internautas fue: El racismo/clasismo de @JuanpaZurita es muy revelador. Lleva a Rafael Aranda, ganador del Pritzker, a hacerle casas a damnificados del sismo porque #BuenaOnda. Y aquí, se burla de ellos porque no les gustó el modelo prediseñado que les daban y en el cual no participaron.

Después de que algunos seguidores del youtuber dieran a conocer que el video había sido sacado de contexto, la cuenta Comunataller se disculpó y compartió el video completo.

En unos segundos posteriores del video, que no fueron compartidos en el segmento que se hizo tendencia, Zurita reconoció haberse equivocado al no tomar en cuenta las necesidades de las familias, también declaró que no fue su intención limitar a los damnificados a sus propios ideales, en los cuales diferían.

Por último Juanpa Zurita también compartió su opinión a través de Twitter diciendo: Ahora…estoy contento de ver la reacción de todos los que vieron el podcast de La Cotorrisa y están refutando y evitando que más personas se vayan sólo con un fragmento sin contexto. Unos me siguen, otros no, pero todos comparten los hechos. Gracias a internet, son chidos.

