Juanpa Zurita ¡Es oficial! Se integra a “Pequeños gigantes” con esta fuerte condición

Juanpa Zurita, es un famoso youtuber e influencer que ha tomado gran poder en las redes sociales como ningún otro joven mexicano y ahora ha causado furor al confirmar que sí será juez en el programa Pequeños Gigantes.

Fue a través de su canal de YouTube, que Juanpa Zurita rompió el silencio y reveló si será juez en la nueva edición del programa Pequeños Gigantes, emisión que transmite Galilea Montijo en Televisa y porque será parte del reality.

Con un video el influencer confirmó que estará en este proyecto, pero no dejó pasar la oportunidad para expresar que la televisora de San Ángel ha sido detractora de las figuras de Internet por lo que ha dejado en claro:

“Ustedes me conocen, yo no hago televisión, menos con Televisa. A ver Televisa, es que tú también no te has puesto las pilas con tus programas, queremos calidad".