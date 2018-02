Juanpa Zurita & Luisito Comunica #ProudlyMexican y #LoveArmyMexico

BIG INCREDIBLE NEWS! Google jumped in the project and made a $500,000 dollar donation to #LoveArmyMexico !!! Now we have a total 1.3 million raised for the earthquake! This is going to go straight to building 100 houses and 3 schools across 3 different communities ❤️ • Guys, I just want to say im beyond happy and stoked, thank u all for making this happen. - GIGANTESCAS NOTICIAS!!! Google se suma al proyecto y acaba de hacer una donación de $500,000 dólares a #LoveArmyMexico !!! Ahora tenemos un total de 1.3M que será usado para construir 100 casas y 3 escuelas al rededor de 3 comunidades diferentes. ❤️ • Pequeños, en verdad queiro que sepan que estoy más que feliz y agradecido con ustedes por hacer esto posible.

A post shared by Juanpa Zurita (@eljuanpazurita) on Oct 4, 2017 at 6:36am PDT