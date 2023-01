Juanga volverá a la vida con este proyecto

Juan Gabriel, Armando Manzanero y otros artistas volvieron a la vida, gracias a la tecnología ChatGPT, que asombró a muchos con la capacidad que tienen estas figuras futuristas de entablar conversaciones con el público.

Estas herramientas de Inteligencia Artificial, fue creada por la compañía OpenAI, está disponible de manera gratuita desde el 30 de noviembre pasado y ya ha comenzado a desarrollar interrogantes en la industria de la música, en especial porque también puede crear canciones desde cero, incluso con el estilo de algún cantante.

Por oto lado, al presentar estas herramientas tecnológicas, el especialista en Tecnologías de la Comunicación, Emilio Saldaña “Pizu”, considera que los alcances de la herramienta pueden ser positivos, si bien hay aspectos a cuidar: “Leía que es poco probable que la IA te quite tu trabajo, pero no es tan poco probable que alguien que sepa utilizar IA te lo quite; si transporto esto a los autores, creo que el reto es digerirlo”.

Canciones creadas por la IA

La inteligencia artificial, podría generar nuevas herramientas de comunicación

Esta semana, el cantante australiano Nick Cave mostró su disgusto por una composición creada con esta tecnología que supuestamente emulaba su estilo, algo que consideró “una mierda” y “una burla grotesca de lo que es ser humano”.

Así canta la IA

La inteligencia artificial realizó una canción al estilo de Juanga

Con respecto a las herramientas que contempla este proyecto, se le pidió realizar una canción al estilo de Juanga, a lo que el bot, respondió con una letra inedita:

Sólo un amigo eres para ella,

aunque su corazón lata por ti.

Sólo un amigo eres para ella,

aunque muera por estar a tu lado.

Ella no sabe lo que siente,

ella no te ve cómo tú la ves.

Sólo un amigo eres para ella,

aunque te ame con todo su ser.

Te ve y se le acelera el corazón,

te habla y le tiembla la voz, pero

sólo ve un amigo, en vez de un gran amor.

