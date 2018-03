Juanes y Mon Laferte anuncian gira conjunto

La gira "Amarte Tour" incluye 16 ciudades y arrancará el 20 de abril de 2018

El cantante colombiano Juanes quiere transmitir la "química" que tiene con la artista chilena Mon Laferte, que les llevó a ganar un Grammy Latino juntos en noviembre pasado, al público de los 16 conciertos de su gira conjunta de 2018 por Estados Unidos y Canadá. En una entrevista telefónica el día en que se inicia la venta de entradas, Juanes afirmó hoy que la chilena y él son "muy buenos amigos" desde que se conocieron hace dos años y que ella le "inspira", lo que hará de esta gira "algo muy especial" "Es una artista tremenda y la admiro muchísimo y creo que era una buena oportunidad juntarnos en esta gira", dijo sobre su oportunidad de actuar con una Mon Laferte que, en su opinión, está disfrutando de un gran "momento". Consideró que este tipo de conciertos conjuntos y el auge de los festivales suponen una oportunidad ideal porque ofrecen varias opciones de música en una misma noche y una excelente opción de acercarse a nuevos estilos. https://www.instagram.com/p/BcUhALVHEcp/ "Es una oportunidad de que mi público conozca la música de Mon Laferte y el público de Mon conozca la mía. Nos beneficiamos todos de todos", aseveró. La gira "Amarte Tour", que arrancará el 20 de abril en Orlando (Florida) y concluirá el 20 de mayo de 2018 en Temecula (California), contará con el cantautor mexicano Caloncho como artista especial invitado. El 21 de abril se presentarán en Miami, el 28 de abril en Boston, el 1 de mayo en Chicago, el 9 de mayo en El Paso (Texas) y el 19 de mayo en Las Vegas (Nevada). Serán 16 ciudades, incluida la canadiense Toronto , donde Juanes y Laferte actuarán el 29 de abril, en las que no faltará "Amárrame", con la que ganaron el Grammy Latino a mejor canción alternativa. El tour toma el nombre del último trabajo del artista colombiano, el disco visual "Mis planes son amarte", concepto y "experiencia" estética y sonora que quiere llevar a estos conciertos. En sus actuaciones en Estados Unidos, destacó Juanes, hay una presencia significativa de público anglosajón, lo que demuestra un interés por la "cultura y la música en español" en este país. Y a ese público llegará el próximo lunes cuando el de Antioquía se presente por primera vez en el popular programa nocturno de la cadena CBS "The Late Show with Stephen Colbert". [caption id="attachment_827108" align="alignnone" width="300"]Hasta ahora estas son las fechas de su gira. [/caption]