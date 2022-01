Juanes odia las redes sociales y confiesa por qué

El cantante colombiano Juanes odia las redes sociales, de hecho publicó un video donde explica el por qué interactúa en ellas.

En dicho video Juanes se muestra con su esposa Karen en un restaurante, momento en que surge la platica de por qué odia las redes sociales y aunque le guste “chismosear”, no puede pasar la vida llenándose de “chismoseos”, él explica que hay más si se baja el celular.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, no es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, odio lo que implica eso y lo que hay que hacer, doña Cecilia ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales y pues claro, es todo de lo mismo”, esto en un video que el mismo Juanes subió a su perfil de Facebook.

¿Quién es Juanes?

Juanes es un cantautor colombiano de 49 años.

Juan Esteban, mejor conocido como Juanes, actualmente tiene 49 años y es uno de los artistas de habla hispana más reconocidos en la industria de la música pop latino y rock en español.

En su trayectoria ha conseguido 26 Grammy Latino, por canciones como “Tengo la Camisa Negra”, “A Dios le pido”, “Es por ti”, “Me enamora” y “Para tu Amor”, entre muchas otras.

Sin embargo, Juanes odia las redes sociales y dice que no acostumbra a subir historias como los demás, pero que las usa para promocionar música o eventos especiales familiares y hasta ahí, caso contrario a su esposa, quien es más activa y actualizada en el internet.

Juanes odia las redes sociales

Juanes odia las redes sociales pero acepta que le gusta “chismosear”.

“A todo el mundo, no solamente a mi… bueno, le encanta chismosear”, le contesta la esposa entre risas a Juanes.

Este le responde: “De vez en cuando si chismoseo, lo acepto, pero tampoco puedo decir que no me gusta chismosear porque si me gusta chismosear pero no siempre, ¡todo el día como la gente no me gusta, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer”, reafirmó.

Entonces ¿realmente Juanes odia las redes sociales? el cantante colombiano dice que es en el tiempo que pasamos deslizando para ver que hacen los demás, perdiendo un poco el tiempo en lo que tenemos que hacer nosotros, así que, a trabajar, a estudiar o convivir con el de enfrente lo que no le gusta.

