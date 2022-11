Juanes estrena nueva canción ‘Amores prohibidos’, una cumbia rockera

El cantante Juanes lanza ‘Amores prohibidos’.

Después de tres años de ausencia en la música, Juanes regresa con el lanzamiento de una nueva canción, “Amores prohibidos”, donde el cantante experimenta con la cumbia y el rock y forma parte de los 8 temas que serán lanzados en el 2023 como parte de su nuevo material discográfico.

El cantante quién se mantuvo alejado de los escenarios, se dijo muy emocionado de poder vivir un “nivel de exploración musical”, el cúal quedará reflejado en sus próximos lanzamientos.

“Amores prohibidos” fue estrenada junto al video músical dirigido por José Emilio Sagaró y ha acaparado los reflectores del mundo de la farándula, pues marca el regresó de Juanes con música inédita.

‘Amores prohibidos’ forma parte del próximo disco de Juanes.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el cantante Juanes, recientemente se presentó en el Centro de Espectáculos Montejo, en Mérida Yucatán, donde reveló que su nuevo disco nació durante la pandemia, donde tuvo la oportunidad de disfrutar tiempo con su familia, al igual que pudo componer con calma.

“Tener tiempo para sentarme a componer en el estudio fue muy positivo; aunque todo era muy raro, fue una mezcla de sensaciones horribles, pero al final me sirvió para tener tiempo extra para escribir. Y toda esa convivencia y sueños fue muy buena” dijo.

De igual el cantante contó que su nuevo material discográfico estará conformado por 8 canciones inéditas y aunque no confirmó la fecha de estreno, aseguró que será para inicios del 2023 y reveló que con sus próximos lanzamientos busca innovar su sonido, sin dejar de lado su esencia.

¿Juanes incursionará en el cine?

Juanes revela que tiene intenciones de incursionar como productor de cine.

El cantante dio a conocer que ha pensado y le gustaría incursionar en el área de la producción, pues se dijo un amante del cine, aunque dejó en claro que su prioridad siempre será la música:

“Quizá me vea produciendo para otras personas, el cine siempre me ha gustado mucho, quizá podría experimentar algo y abrir esa puerta; pero disfruto tanto tocar y hacer shows en vivo que no puedo decir que me quiera quitar de aquí”.

Cabe resaltar que los fanáticos de Juanes han mostrado su emoción ante sus próximos lanzamientos, pues es considerado como uno de los cantantes en español más reconocidos y exitosos.

