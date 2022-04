JuanPa Zurita vende tacos a 3 x $135 y lo tunden en redes sociales

Cibernautas consideran que el influencer vende sus tacos a un precio muy excesivo.

El día de hoy te dimos a conocer en La Verdad Noticias que JuanPa Zurita inauguró su primer restaurante de tacos con servicio en México, Colombia y Perú. Sin embargo, la felicidad del influencer se vio opacada por las duras críticas que recibió por parte de los cibernautas, quienes consideran que sus precios son excesivamente altos.

A través de sus redes sociales, el también actor y youtuber señaló que tuvieron que pasar 359 días para cumplir su sueño de abrir una taquería que ofrezca “tacos que sepan realmente a tacos”. Asimismo, indicó que su negocio se llamará ‘La Milagrosa’ y no contará con establecimientos físicos, por lo que solo se aceptarán pedidos a través de Rappi.

El novio de Macarena Achaga abrió una cadena de restaurante de tacos en Latinoamérica.

“Como saben, soy fanático rotundo de los tacos y siempre que salgo de México, es lo que más extraño… Hoy, 359 días después, me enorgullece decir que con un gran equipo estamos lanzando @taquerialamilagrosa en Colombia, Perú y pues obviamente México!”, fue parte del mensaje que acompañó la publicación de Twitter con la que presentó la taquería 'La Milagrosa' a sus fans.

Lo tachan de "carero" en redes sociales

Cibernautas aseguran que el costo de los tacos del influencer es muy excesivo.

Como parte del anuncio, el influencer, quien hace poco celebró su cumpleaños de la manera más romántica con su novia Macarena Achaga, compartió el menú de su taquería en sus historias de Instagram. Fue ahí, donde la ola de duras críticas en su contra comenzó, ya que los cibernautas se enteraron que vende cada taco en $45 pesos, lo cual consideraron excesivo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que en la aplicación de Rappi se observa que hay un paquete de 3 tacos con un costo de $135. Algunos usuarios lamentaron que los precios sean muy superiores a los que se pueden encontrar en otros establecimientos e incluso hubo quien planteó un boicot en su contra al sugerir que es mejor consumir el negocio local.

“La verdad se me hace absurdo el precio, mejor comprémosle a los de siempre”, “¿78 pesos por un taco con queso? Con eso me compró una orden de 5 y con coca”, “Los precios están elevadísimos para algo tan económico” y “Por cómo se ven, aseguro que no es buena comida mexicana” son algunas críticas que JuanPa Zurita recibió y a las cuales no ha reaccionado.

¿Qué contenido hace JuanPa Zurita?

Hoy en día es uno de los influencers más importantes de México.

JuanPa Zurita es un influencer mexicano que se dio a conocer por realizar diversos vlogs, retos y tags en YouTube, además de realizar colaboraciones con otros creadores de contenido. Tal y como te mencionamos anteriormente, su imagen artística se vio afectada por el escándalo de la entrega de casas a damnificados del sismo en 2017.

