El youtuber e influencer JuanPa Zurita causó gran furor en las redes sociales gracias a un nuevo mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, en el cual le hace una fuerte proposición al cantante Carlos Rivera: el aventarse juntos desde un avión en movimiento.

Tal y como te informamos en La Verdad Noticias con anterioridad, el día de hoy se estrena la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’, proyecto donde JuanPa Zurita da vida a Alex, el hermano de “El Sol”. Por tal motivo, el youtuber e influencer ha promocionado el estreno compartiendo una imagen de su personaje en su cuenta de Twitter.

JuanPa Zurita causó revuelo al proponerle a Carlos Rivera que salten juntos de un avión.

Sin embargo, esta publicidad fue opacada por un comentario de Carlos Rivera, quien se burló del influencer con una frase que hace referencia a la trama de ‘Luis Miguel: La Serie’: “Mickey, ¿sabes dónde está tu mamá?”; pero él no se quiso quedar atrás y así le respondió.

“JAJAJAJAJA ya te dije que esa frase no sale brotherrrr. Aviéntate de un avión conmigo y ya mejor”, respondió JuanPa Zurita al novio de Cynthia Rodríguez, quien hasta el momento no ha dado respuesta alguna a dicha propuesta. Sin embargo, los fans de ambos artistas han comenzado a suplicar para que el ex académico acepte el reto.

JuanPa Zurita y Carlos Rivera son grandes amigos

La amistad de JuanPa Zurita y Carlos Rivera ha sido blanco de fuertes rumores, pero ellos lo toman de buena manera.

Cabe destacar que Carlos Rivera y JuanPa Zurita reforzaron su amistad durante la emisión de la segunda temporada de ‘¿Quién es la máscara?’, reality show de Televisa donde ambos formaron parte del equipo de “Los Investigadores”. De manera inmediata, la gran química y la camaradería de los dos provocó que el público quedará fascinado con ellos.

Sin embargo, su amistad se vio opacada por aquellos cibernautas que aseguraban que entre los dos existía un romance, pero ellos supieron manejar la situación y a través de una captura de pantalla compartida en el perfil de JuanPa Zurita en Twitter, él y Carlos Rivera dejaron en claro que solo son grandes amigos y que toman dichos rumores con humor.

Fotografías: Redes Sociales