Juan de Dios Pantoja responde a Caeli, “Kim no te debe nada”

Caeli señaló a Kimberly Loaiza como una malagradecida, afirmando que le mandó mensaje y la dejó en visto pero Juan de Dios Pantoja no tardó ni 24 horas en responderle que la que debería estar agradecida es ella ya que su video más visto es una colaboración con Kim.

Además dejó leer entre líneas que cuando fueron a su casa fue únicamente porque Caelike quería que participaran en un proyecto que únicamente beneficiaba a la rubia por lo que se negaron a aceptar.

Caeli arremetió contra la Lindura Mayor también por no invitarla a la fiesta KL Fest pero todo se salió de control y seguramente ahora grabará un video para explicar o desmentir al intérprete de Santa Paloma.

¿Cómo fue la colaboración entre las youtubers?

Cuando Kimberly comenzaba en internet fueron pocas las personas que le brindaron la oportunidad de realizar colaboraciones y una de ellas fue la famosa Caeli, con quien hizo varios retos y videos para YouTube como el de “Recreando fotos”, en este pudimos ver a ambas mujeres divertirse pero ahora parece que su amistad terminó.

En este tipo de videos las youtuber intentan recrear imágenes de Pinterest y el reto es que quede lo más parecida a la original y para esto deben buscar los atuendos indicados y los escenarios que más se asemejen a las fotos originales.

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Caeli?

De tener una bonita amistad ahora la youtuber y cantante Kimberly Loaiza y Caeli no se hablan y aunque la youtuber del “mimimimiercoles” no dio muchos detalles, dejó en claro que ella intentó acercarse a Kim y la ignoró, por lo que se sintió herida puesto que cuando la esposa de Juan de Dios no era famosa, Caelike la ayudó con colaboraciones para incrementar su número de seguidores y suscriptores.

