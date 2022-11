Juan de Dios Pantoja protagoniza pelea con una señora, en pleno vuelo

Juan de Dios Pantoja en medio de la pelea en pleno vuelo.

Juan de Dios Pantoja sorprendió a sus seguidores al mostrarse cómo un padre muy protector y es que el influencer contó que se vió involucrado en una pelea con una señora en pleno vuelo, esto por haber callado a su hijo.

El influencer y esposo de la cantante Kimberly Loaiza, se ha convertido en una de las figuras más polémicas del mundo del internet y demuestra que no le importa discutir con desconocidos con tal de defender a su familia.

En esta ocasión la pelea surgió con una señora que compartió vuelo con Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantojo y los dos hijos de los influencers, quienes no la pasarón nada bien en el avión.

Juan de Dios Pantoja discute con una señora por su hijo

¿Qué hizo Juan de Dios Pantoja?

Por medio de sus redes sociales, Juan De Dios Pantoja relató la situación a la que tuvo que enfrentarse por defender a su hijo, quien se encontraba gritando durante un vuelo, causando el enojo de la pasajera que se encontraba en el asiento de atrás.

El influencer que se ha visto involucrado en diversas polémicas por defender a su familia y amigos, contó que la mujer, pidió que callarán al niño, lo que generó que entablarán una discusión.

"Juanito es bien gritoncito cuando quiere algo, lo normal. Y Juanito gritó así, no lloró... Y la señora que tenía atrás e iba con otra señora, nomás gritó así: 'Cállenlo Shhhh'. Cuando yo escuché eso, les juro que me prendí en un segundo" dijo.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que aunque el influencer aseguró que sus hijos están educados, dijo que es completamente normal que los niños griten, situación que intentó explicarle a la pasajera, a quién calificó como “exagerada”.

"¿Qué dice señora, los niños no pueden gritar? ¿Usted no gritaba? Deje de molestar a mi niño, no le vuelva a hacer así: shh" le dijo, además de que le aconsejó rentar un vuelo privado.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?

Juan de Dios Pantoja es un influencer y cantante, originario de Mazatlán, Sinaloa, saltó a la fama gracias a su canal de YouTube y poco después incursionó en la música.

El influencer Juan de Dios Pantoja actualmete tiene 26 años y se ha visto involucrado en diversas polémicas, las cuales han incluido a su matrimonio con la cantante Kimberly Loaiza, con quien tiene dos hijos.

