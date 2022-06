¿Juan de Dios Pantoja no puede lanzar más música? Podría estar vetado

El influencer lamenta no poder consentir a sus fanáticas con nuevas canciones.

Juan de Dios Pantoja se ve inmerso una vez más en la polémica debido a un rumor que lo persigue, el cual asegura que él no puede lanzar nueva música como castigo de su disquera Universal Music Latino debido a las controversias que ha protagonizado en redes sociales.

El rumor comenzó luego de que el youtuber, influencer y cantante nacido en Mazatlán, Sinaloa compartiera un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde lamenta no poder cumplir con las peticiones de sus fans: “Si por mi fuera les diera lo que realmente quieren pero no puedo. No porque no quiera, porque no se puede”.

El influencer lamentó no poder dar el contenido que sus fans le piden.

Aunque no dio más detalles ni explicaciones, más de un cibernauta cree que se está refiriendo a las fanáticas que le piden que lance nueva música. Recordemos que hace unos meses comenzó a circular un rumor que aseguraba que él había quedado fuera de Universal Music Latino.

Pese a que el esposo de Kimberly Loaiza desmintió este rumor y aseguró que su segundo disco estaba a punto de salir, el tiempo pasó y no han habido novedades, motivos que ha orillado a los fans a cuestionarse por la nula actividad que ha tenido en su faceta como cantante y su inesperado regreso como creador de contenido para YouTube.

'Ya Volví', lo nuevo de Juan de Dios Pantoja

A principios de marzo pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el influencer mazatleco sorprendía a sus fanáticos con el lanzamiento de ‘Ya Volví’, canción con el que anunciaba el regreso de sus videoblogs a la plataforma de YouTube. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que el tema fue eliminado de Spotify a los pocos días.

Hasta el momento, Juan de Dios Pantoja no ha revelado los motivos por los cuales su nueva canción no está disponible pero en redes sociales se asegura que el tema fue eliminado por orden de su disquera debido a que fue lanzada sin autorización. Cabe destacar que su carrera como cantante ha estado en pausa por más de 8 meses.

¿Qué edad tiene Juan de Dios Pantoja?

Pese a las polémicas y críticas que recibe en redes sociales, el influencer mazatleco trabaja duro en forjar una exitosa carrera en el mundo de la música.

Juan de Dios Pantoja nació el 16 de noviembre de 1995, por lo que ahora tiene 26 años de edad. Pese a tener una destacada carrera y contar con millones de seguidores en redes sociales, el influencer ha causado daños severos en su imagen como artista debido a los múltiples escándalos que ha protagonizado junto a su esposa Kimberly Loaiza.

Fotografías: Redes Sociales