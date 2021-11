Juan de Dios Pantoja causa polémica por tweet sobre el KL Fest

Durante el pasado fin de semana, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza sorprendieron con la fiesta del año, al montar todo un festival en un hotel de Acapulco para que la Lindura Mayor pudiera cantar por primera vez frente a un público, completamente en vivo.

Este concierto privado fue el tema de conversación del año ya que no sólo Kim sorprendió cantando sino que invitó a los 50 tiktokers más populares del momento, llevándolos a Acapulco desde la CDMX, en un avión privado tapizado de su nombre por todos lados.

En el lujoso hotel de Acapulco, los 50 tiktokers y youtubers se hospedaron con todas las comodidades, bebidas y comidas incluídas, además que hubo alfombra roja y diversas actividades como increíbles fotos en 360 y entrevistas para los medios de comunicación.

Tweet de Juan de Dios Pantoja provoca polémica

Todo había permanecido como un gran concierto y aparentaba que había existido una convivencia sana hasta que Juan de Dios publicó un extraño mensaje en su cuenta oficial de Twitter en donde afirmaba que no volvería a invitar a ciertas personas.

Esto levantó sospechas y controversia entre sus fans, quienes le pidieron a JD que no ensuciara el evento con ese tipo de comentarios y que si es verdad que alguien no le cayó bien en la fiesta que simplemente no lo vuelva a invitar pero no lo divulgue.

Las polémicas de Juan siempre terminan manchando la carrera de Kimberly ya que ella intenta no meterse en controversias pero al final también recibe el hate de las redes sociales por los comentarios de su esposo.

¿En dónde se celebró el KL Fest?

Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza celebraron el KL Fest en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en donde la "lindura mayor" rompió récord mundial por hacer el live con más vistas en TikTok mientras daba su concierto privado para 50 invitados.

