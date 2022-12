Juan de Dios Pantoja arremete contra Chisme No Like: “Vieron a este par de pen…”

Chisme No Like es uno de los programas del mundo del espectáculo más vistos por los internautas, pues es ahí donde Javier Ceriani y Elisa Beristain dan a conocer todos los por menores de la farándula; sin embargo, un comentario sobre Juan de Dios Pantoja no fue bien recibido por el influencer.

Y es que la famosa personalidad del internet ya ha demostrado en distintas ocasiones que no teme decir lo que opina, por lo que esta vez no pudo guardarse nada después de que los periodistas criticaran duramente a Kim Loaiza, su esposa.

Juan de Dios Pantoja explota contra Chisme No Like

La polémica comenzó después de que, en emisiones pasadas, Javier Ceriani y Elisa Beristain criticaran duramente a Kim Loaiza, después de que supuestamente le “pintara” el dedo a El Coyote, pues los periodistas aseguraron que en un concierto en Mazatlán la influencer le enseñó el dedo en pleno escenario.

Es por eso que Elisa Beristain aseguró que sus acciones no solo fueron de mal gusto, sino que también que el público presente fueron a ver al Coyote y su banda y no a Kim, lo que molestó a su esposo Juan de Dios Pantoja, quien respondió en sus historias de Instagram.

Visiblemente enojado Juan De Dios Pantoja respondió a Chisme No Like

En ella se ve como el influencer toma una captura del vídeo de Chisme No Like mientras escribe “Vieron a este par de Pend..” y un emoji con cara de risa.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues, en una historia posterior, JD Pantoja enseñó un vídeo de su esposa donde se ve el estadio repleto y cantando, dando a entender que todo ese publico si fue a apoyar a Kim Loaiza.

¿Cuánto cuesta ver a Kim Loaiza en concierto?

No cabe duda que el par de influencers ha incursionado en el mundo de la música con un éxito moderado, pues cuentan con millones de fans alrededor del mundo y desde hace unos años ofrecen conciertos masivos.

En sus últimos conciertos, la famosa influencer mexicanacobró desde los 624 pesos hasta los 3 mil 96 por un boleto para su concierto en el Palacio de Los Deportes.

