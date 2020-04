Juan de Dios Pantoja ABANDONARÁ YouTube por su familia ¡No hay vuelta atrás!

Juan de Dios Pantoja ABANDONARÁ YouTube por su familia ¡Escándalo!

El famoso youtuber Juan de Dios Pantoja es tema de conversaciones en redes sociales, luego de que hace unos días la ex Badabun, Lizbeth Rodríguez presentara supuestas pruebas del esposo de Kimberly Loaiza siendole infiel.

Resulta que el viernes por la tarde, el hasthag #LIZYOTECREO se volvió tendencia en redes sociales luego de una cándida pelea entre los influencers Juan de Dios Pantoja y Lizbeth Rodríguez.

Todo esto inició después de que la ex conductora de Badabun asegurara tener pruebas de que el Youtuber mexicano había engañado a su esposa, y madre de su hija, Kimberly Loaiza , manteniendo relaciones sexuales con otras personas, inclusive con parejas de su mismo sexo.

Aunque en un principio Juan de Dios aseguró no tener idea de lo que Rodríguez hablaba, mencionando que la ex Badabun no solo intentaba colgarse de su fama, sino que carecía de pruebas para comprobar dichas infidelidades, sin embargo, Lizbeth Rodríguez terminó por presentar capturas y videos comprometedores que hicieron explotar las redes.

¿Abandona Juan de Dios Pantoja YouTube?

Recientemente Juan de Dios Pantoja lanzó un video en donde da la cara ente la fuerte polémica en la que está involucrado y en donde en el minuto 12:53 del video impacta diciendo que ha pensado abandonar su trayectoria como youtuber:

“En este punto de mi vida estoy pensando seriamente retirarme de esto...no se los digo para que uno que otro me diga no lo hagas…posiblemente lo voy a ser, ya estoy harto, estoy cansado de tanta tontera. Y quiero hacerlo más que nada por mi familia, quiero luchar por Kim, por mi hija, quiero demostrarles que cambie, que no soy esa persona.”

Dentro del mismo discurso Juan de Dios Pantoja se muestra molesto y una de las justificantes que menciona para abandonar YouTube, es que año tras año los están involucrando en fuertes polémicas que ponen en riesgo a su familia.

TE PUEDE INTERESAR: Filtran video de Juan de Dios Pantoja haciendo el DELICIOSO ¡Escándalo!

Cabe mencionar que por último Juan de Dios Pantoja pide a sus fans que vivan y dejen vivir, aclarando que su esposa estaba enterada de toda su vida, por lo que está tranquilo y agrega que siente mucho la exposición de los videos la identidad de las chicas que ahí aparecen.