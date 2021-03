De nombre completo, Juan de Dios Pantoja Núñez, es un exitoso cantante y youtuber que tiene una historia muy interesante, la cual ha conmovido a sus fans hasta las lágrimas, ya que su infancia estuvo llena de carencias que forjaron su carácter y lo convirtieron en las estrella que es actualmente.

Juan De Dios Pantoja nació en Mazatlán, Sinaloa, el 16 de noviembre del año 1995, desde muy pequeño fue un niño muy hiperactivo y travieso que lograba sacarle canas verdes a su madre, quien tuvo que trabajar durante la infancia de sus hijos para poder sacarlos adelante ya que cuando JD era muy pequeño, su padre se alejó de ellos.

¿Quién es Juan de Dios Pantoja?, actualmente tiene 25 años de edad y mide 1.76, siendo su altura un atributo que ha logrado enamorar a miles de fans. El cantante mexicano no tiene un hogar fijo, en ocasiones vive en la CDMX, pero suele cambiar de casa constantemente para evitar la aglomeración de sus fans y también por seguridad de él y su familia.

JD Pantoja es un youtuber, influencer y cantante de 25 años.

La mamá de Juan de Dios Pantoja se llama Zitlialia Nuñez, sus hermanos son Ariel y Cesar Pantoja, quienes no son muy conocidos en internet pero de los que seguramente escucharemos grandes cosas si es que también heredaron el carisma y el ingenio de su hermano Juan.

Desde los once años, el esposo de Kimberly Loaiza comenzó a trabajar tras la ausencia de su padre, tuvo que empezar a buscar por las calles de Mazatlán, un oficio para poder llevar dinero a su hogar y es por eso que sus seguidores le aplauden sus éxitos y lo felicitaron por haber podido comprarle una casa a su madre en la actualidad y alcanzar el éxito.

Videos de Juan de Dios Pantoja

El youtuber y cantante subió su primer video en 2016.

Desde su primera aparición el 26 de marzo del 2016 en YouTube, los videos de Juan de Dios Pantoja se han vuelto una pieza clave para que el esposo de Kimberly Loaiza, quien es uno de los influencer más conocidos en México.

El ahora cantante y tiktoker empezó haciendo videos hablando de su vida y con el paso del tiempo fue ampliando sus temas a bromas, viajes o incluso de algún challenge, sin embargo, su escándalo sexual lo obligó a borrar su canal en YouTube el 4 de mayo con la intención de recuperar su relación con Kimberly Loaiza, ya que le daba miedo perderla para siempre.

A pesar de eso, Juan de Dios Pantoja decidió enfocarse solo en su canal de música, llamado “JD Pantoja”, donde comparte desde hace 2 años los videos de sus canciones y ya tiene más de 11 mil millones de suscriptores. El video más visto es “Se Motiva”, con el cantante Khea, tiene 172 millones de reproducciones; el segundo video más consumido tiene 68 millones de visualizaciones y se trata de la canción “Error” que le dedicó a su esposa para que “lo perdonara” tras las supuestas pruebas de infidelidad compartidas por Lizbeth Rodríguez.

Videos con mas reproducciones en YouTube

Se Motiva

Error

12-19

Hagamos las paces

Mi Plan

Recuerdo

Todo y Nada

Borrachos

Katunga

Bromas de Juan de Dios Pantoja

A pesar de que su canal de YouTube fue cerrado, las bromas de Juan de Dios Pantoja quedaron guardadas en internet gracias a los fans que buscaban que todo el trabajo del youtuber no se perdiera tras el escándalo ocurrido. Algunas otras fueron realizadas con uno de sus más íntimos amigos, El Super Trucha.

Una de las bromas más polémicas, y pesadas, de Juan de Dios Pantoja fue cuando grabó que se había acostado con KATIAVLOGS como una venganza para Kimberly Loaiza. Otra broma que se volvió viral fue cuando el cantante de “Error” aseguró haber embarazado a otra mujer, situación que terminó con el llanto de la también cantante.

Las bromas con su pareja Kimberly Loaiza son unas de las favoritas de los fans de JD Pantoja, sin embargo, muchos han acusado a la pareja de llevarse muy fuerte y de faltarse al respeto mutuamente. A pesar de los “malos momentos” que pasan, ellos siguen llevándose de lo mejor y generando millones de vistas desde la cuenta oficial de la "Lindura mayor".

Canciones de Juan de Dios Pantoja

Al igual que varios youtubers Juan de Dios Pantoja decidió incursionar en el mundo de la música siendo más específicos en el género urbano, desde sus inicios en este rubro de su carrera causó gran controversia, su primer video musical fue lanzado en julio del 2017 y desde eso no ha parado.

Su canal de música llamado “JD Pantoja” cuenta con 34 videos, su último disco salió en febrero del 2021 bajo el nombre “Tiempos” y en minutos sus seguidores se volcaron a escuchar lo más reciente del famoso.

Las canciones de Juan de Dios Pantoja consentidas de los fanáticos son las que le dedica a su pequeña hija Kima, seguidas por las que hace aparición la famosa Kimberly Loaiza. Su música logra volverse viral en diferentes Challenge de Tiktok, donde el polémico personaje tiene más de 13 millones de seguidores.

En su carrera ha tenido colaboraciones con importantes representantes del género urbano como Noriel, Kevin Roldan, Mike Bahía, entre otros.

Canciones con más reproducciones:

Me Fascina - 126 millones

Se Motiva - 172 millones

Error - 68 millones

Varias de las canciones de Juan de Dios Pantoja han sido dedicadas a Kim Loaiza.

Tras la polémica que se dio entre él y Lizbeth Rodriguez el también cantante anunció en un video que su relación con Kimberly Loaiza había terminado, además dijo que cerrara su canal de youtube, días después lanzó la canción “Error” en su canal de música, este fue uno de los lanzamientos que más causaron revuelo en mayo del 2020, pues la canción era dedicada a su hija y esposa.

Cuando Kima cumplió un año de edad, Juan de Dios Pantoja le dedicó la canción titulada "12 19”, en ella habla del profundo amor que le tiene a su primogénita y le agradece todo lo que le ha dado y la bendición que ella representa en su vida.

Su canal de música no se ha visto excepto de los escándalos pues en varias ocasiones después de sus peleas con Kimberly Loaiza se dedican canciones y se tiran varias indirectas por medio de la música.

Juan de Dios Pantoja Roast Yourself

Este famoso video vio la luz en el mundo del internet en julio del 2018, en medio de su pelea con Kenia Os y los miles de chismes acerca de su matrimonio con Kimberly Loaiza.

Poco tiempo después de haber sido lanzado el video alcanzó los millones de views en Youtube y a marzo de 2021 cuenta con más de 141 millones de reproducciones.

Con su irreverente personalidad Juan de Dios Pantoja Roast Yourself logró colocarse como uno de los favoritos de los usuarios de Youtube, pues desde hace poco más de dos años se convirtió en un reto viral al cual se fueron sumando decenas de creadores de contenido.

“Los hater me dicen que no se cantar que no tengo ni un talento que aportar que ni yo se lo que quiero aparentar ya no saben, ni que pinche chisme inventar”, fue una de las frases de la canción que más emocionó e hizo enfurecer a los seguidores del papá de Kima.

Cuánto gana Juan de Dios Pantoja

Juan de Dios Pantoja gana un aproximado de 5 millones de dólares al año.

Si te preguntas cuánto gana Juan de Dios Pantoja, según Socialblade.com el influencer gana un aproximado de 400 mil dólares mensuales y 5 millones de dólares al año gracias a sus más de 11 millones de suscriptores en su canal de YouTube JD Pantoja.

A parte de su canal de música, JD genera otros millones con el canal que tiene junto a su esposa, JukiLop. Sumado a eso, la pareja sacó al mercado su propia telefonía celular, Space Móvil. También tiene contratos con marcas reconocidas y con otros famosos youtubers que han hecho que su fortuna aumente considerablemente.

En el 2020, Juan de Dios Pantoja se encontraba en el sexto lugar del ranking de YouTube en México y sus ganancias se acercaban a los 80 mil dólares mensuales. Como mínimo se reporta que anualmente ganó 1 millón de dólares.

Sin duda alguna JD Pantoja ha cumplido sus sueños monetariamente hablando ya que no podemos olvidar que cuando era pequeño sufrió muchas carencias y desde los once años se tuvo que poner a trabajar para mantener a su madre y a sus hermanos.

Tatuajes de Juan de Dios Pantoja

Juan de Dios Pantoja tiene gran parte de su cuerpo cubierto con tatuajes.

Desde que inició su fama hasta el día de hoy hemos visto el crecimiento del famoso en varios aspectos de su carrera, su vida personal e incluso la transformación en su cuerpo que se fue llenado de tatuajes que tienen un valor sentimental muy importante para él y para su familia.

Los tatuajes de Juan de Dios Pantoja tienen varios significados, algunos son dedicados a su pequeña hija Kima y otros en honor de su famosa esposa Kimberly Loaiza.

El más importante en definitiva puede ser el rostro de su hija, seguido por algunos símbolos como cruces, fechas determinantes en su vida o simplemente figuras geométricas que cobran relevancia para él.

Muchos de sus seguidores se inspiran en el estilo del cantante para tatuarse, incluso hay quienes se hacen tatuajes en su honor, es decir, se ponen su nombre, su cara o “JukiLop”, esto en alusión al team que forma junto a su esposa la también YouTuber, el más popular en fechas recientes es de una seguidora que se tatuó el nombre de Kima.

Fotos de Juan de Dios Pantoja

Las fotos del youtuber siempre suelen ser virales, especialmente las de su pack.

Las fotos de Juan de Dios Pantoja es una de las búsquedas favoritas de los fans de JukiLop ya que este joven sinaloense se ha robado el corazón de millones de mujeres de México y diferentes partes del mundo. JD suele mantener actualizada su cuenta oficial de Instagram, compartiendo decenas de fotos y videos con sus seguidores que gozan de observar algunos fragmentos de la vida cotidiana de la estrella de internet.

Por otra parte, algunas de sus fans también suelen buscar el pack de Juan de Dios Pantoja y más después de haberse filtrado un video en donde se le observa teniendo relaciones con una mujer desconocida, lo cual como recordaremos, terminó con el noviazgo de Kim y Juan durante varias semanas aunque posteriormente la “Lindura mayor” perdonó a Pantoja e incluso se casaron.

Aunque Juan esté casado y tenga dos hermosos hijos con Kimberly Loaiza, sus seguidoras suelen buscar su pack en todas las plataformas dentro de internet esperando lograr encontrar fotos del guapo intérprete de “Santa Paloma”.

Twitter de Juan de Dios Pantoja

El esposo de Kimberly Loaiza cuenta con 4.8 millones de seguidores en Twitter.

La cuenta de Twitter de Juan de Dios Pantoja tiene más de 4.8 millones de seguidores sin embargo esta no es la red social favorita de Juan y se puede ver a simple vista ya que el famoso no genera mucho contenido para esta plataforma a comparación de Youtube, Instagram y Tik Tok en donde podemos verlo muy activo.

Junto a Kimberly Loaiza y todo el team JukiLop, este guapo cantante suele compartir decenas de videos que se vuelven virales en cuestión de segundos tal y como sucedió recientemente con una grabación de Tik Tok en donde se le observa bebiendo leche materna de su esposa Kim, y esto causó conmoción e impacto entre los internautas.

El video se comenzó a replicar en diferentes redes sociales con mucha rapidez ya que algunos no podían creer que Juan de Dios Pantoja estuviera bebiendo leche materna mientras que otros lo tomaron con mucho humor.

Qué pasó con Kenia Os y Juan de Dios Pantoja

Una de las polémicas más sonadas del cantante fue su pleito con Kenia Os.

Esta es probablemente una de las peleas más sonadas del mundo de YouTube México, pues no solo involucra a estos dos famosos sino también a Kimberly Loaiza que fue pieza clave en la guerra de dimes y diretes de los influencers.

El motivo de la pelea entre Kenia Os y Juan de Dios Pantoja, no está totalmente claro pues ambos tienen su propia versión de los hechos, ella por su parte señala que el esposo de la “Lindura mayor” le cerró sus cuentas en las plataformas sociales y prácticamente la estaba obligando a firmar un contrato por una suma millonaria.

JD Pantoja por su parte declaró que la ahora cantante Kenia Os, fue una mal agradecía que solo se aprovechó de su fama y de la de su esposa para crear sus números y luego olvidarse de su amistad.

Fueron varios los videos explicando qué pasó con Kenia Os y Juan de Dios Pantoja cuando toda la polémica estalló en 2018, hasta la fecha la relación entre ambos cantantes sigue siendo tensa, la ultima ocasi��n en la que hablaron al respecto fue cuando se vieron envueltos en el escándalo de la supuesta infidelidad del papá de Kima.

Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui

Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui fueron víctimas de ciberbullying y de decenas de memes tras un fuerte complot en su contra ya que se filtró un video en donde supuestamente estaban los dos hombres teniendo relaciones sexuales pero esto fue desmentido rápidamente gracias a que no coincidian los tatuajes de JD Pantoja con los del hombre en el video.

Pantoja fue acusado de serle infiel a Kimberly con el también youtuber, Kevin Achutegui.

Todo este escándalo se desencadenó por un fuerte conflicto con Lizbeth Rodriguez y la empresa Badabun quienes presuntamente fueron los culpables de todo el chisme en las redes sociales. "Ella (Lizbeth Rodríguez) no se tentó el corazón en mentir con respecto a Kevin y yo, yo no tengo nada en contra de los gays, yo no soy gay, y si lo fuera sería el momento perfecto para decirlo en este tiempo no son tan señalados", comentó Juan de Dios.

Este fuerte rumor fue aclarado rápidamente pero aún hay gente que cree todas las mentiras y que piensan que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza con Kevin Achutegui, quien forma parte de su círculo de amigos cercanos.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

Pantoja y Loaiza son una de las parejas más populares de las redes sociales.

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se han convertido en una de las parejas favoritas de las redes sociales. Estos dos personajes han tenido altas y bajas en su relación sentimental y sus fans han sido testigo de estas, ya que la pareja JukiLop no esconde sus sentimientos y publican hasta lo más mínimo que acontece dentro de su matrimonio, desde sus fiestas familiares hasta momentos importantes como el nacimiento de sus hijos.

Esto los expone a ambos a chismes y rumores pero aún así los dos continúan creando contenido sobre su vida ya que eso los ha colocado en donde están y saben perfectamente que deben ser creativos sobre todo lo que comparten sobre su vida. Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja están muy acostumbrados a los reflectores y a convertir cada una de las facetas de su vida en una mina de oro.

Ambos youtubers suelen comunicar cada suceso de su vida a los seguidores con mucho entusiasmo lo cual los caracteriza. Su energía y buena vibra es lo que los ha impulsado a convertirse en una de las parejas más famosas y populares de todo internet además que juntos también han impulsado su carrera musical haciéndose cada vez más famosos y millonarios.