Juan Zepeda estalla contra Ninel Conde

Juan Zepeda contestó las declaraciones de Ninel en su contra

Luego de que Ninel Conde, 47 años de edad, a través de un video declarar que sus ex parejas, Giovanni Medina y Juan Zepeda, estaban aliados en su contra, este último estalló en su contra y refiere que ambos son víctimas de la actriz.

Mu enojado el empresario señaló que no tiene nada que ver con el pleito legal al que se enfrenta Ninel Conde con su ex Giovanni Medina y dejó claro que no le interesa por lo que ella esté pasando.

“Qué fregados tiene después de 5 años volverme a subir a los medios, a volver a mencionarme cuando yo ya no tengo absolutamente nada que ver. A mí no me interesa lo que la señora esté pasando, lo que esté sucediendo con su hijo, lo que pase con su ex marido, a mi esas cosas me tienen sin cuidado. Por qué vuelve otra vez a sacar a relucir mi nombre, o sea lastimar, qué gana con eso, no lo entiendo”, manifestó.

Sobre el señalamiento que hizo la cantante, Juan Zepeda expresó:

“Yo no estoy apoyando a nadie, yo me apoyo a mí mismo, y el muchacho este, Giovanni Medina, realmente es otra víctima más de la señora”.

Y explicó que tanto Giovanni Medina como él fueron víctimas del Bombón asesino.

Asimismo, Juan Zepeda confesó sentirse agradecido de no haber tenido hijos con Ninel.

“Ay si, gracias a Dios”, dijo.

Posteriormente, el empresario aseguró que Ninel siempre tiene conflictos con sus empleados.

“El tiempo que estuvo conmigo yo solito la defendí de más de 24 denuncias laborales”.

Finalmente, Zepeda reveló que lleva varios años en una querella contra la artista, proceso que aún continúa su curso y es referente a la falsedad en la que supuestamente ella incurrió.