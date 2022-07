Juan Vidal reacciona a la demanda de Cynthia Klitbo, la acusa de "aprovecharse"

Juan Vidal reacciona a las acusaciones de Cynthia Klitbo.

Luego de las polémicas acusaciones que lanzó Cynthia Klitbo en contra de Juan Vidal, quién fue su pareja, el actor reacciona y asegura que le pagará todo lo que le debe.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que durante la estancia de Juan Vidal en La Casa de Los Famosos, la actriz lo acusó de violencia psicológica y de deberle dinero.

Ahora a su salida, el actor quién acaparó los chismes de la farándula, por su controversial romance con Niurka en el reality, da sus primeras declaraciones.

Juan Vidal y Cynthia

Juan Vidal asegura que intentó pagarle a Cynthia Klitbo

Luego de que el actor Juan Vidal se convirtiera en el décimo eliminado de La Casa de los Famosos, en una entrevista aseguró que nunca se ha negado a pagar el dinero que le prestó Cynthia Klitbo y reveló que lo utilizó para pagar cosas de su hija.

“Siempre lo he hecho, siempre lo he pagado mi nombre está limpio. Lo que empezó como un modo de apoyo de pareja, de somos uno, de no te preocupes. Tomé la ayuda en un momento donde yo sabía que empezaba el proyecto, más no sabía en qué fecha y tuve unos pendientes con mi hija” dijo.

De igual forma Juan Vidal asegura que intentó pagarle a Cynthia Klitbo sin embargo está se había negado, argumentando que quería todo el dinero en dólares.

Juan Vidal habla de las acusaciones en su contra

Juan Vidal asegura que Cynthia Klitbo se aprovechó de su participación en La Casa de los Famosos.

El actor fue cuestionado sobre los audios que se hicieron públicos, donde arremetía en contra de la actriz y aseguró que en ese momento estaba muy molesto.

“Los audios que se escuchan son audios de una persona molesta, de un hombre molesto que está discutiendo con su pareja. Al igual que ella también, pero no voy a hablar de ella, ni voy a hablar mal de ella, Yo lo que quiero es dejar esto en paz darle su dinero y su opinión es su opinión”

Por último Juan Vidal isunúo que él también tiene audios que evidencia a Cynthia Klitbo y la acusó de querer aprovecharse de su participación en La Casa de los Famosos.

