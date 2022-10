Juan Vidal dice que ha sido amenazado por Cynthia Klitbo; da fuertes confesiones

Juan Vidal arremete contra Cynthia Klitbo con fuertes declaraciones.

La polémica entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo continúa, pues el actor asegura que ha recibido amenazas en su casa y revela que los problemas psicológicos de la actriz son derivados de abusos sexuales y demás situación que vivió en relaciones anteriores.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que hace unos meses la actriz Cynthia Klitbo entabló una demanda en contra de Juan Vidal, por maltrato, robo y violencia psicológica.

Y aunque el actor se encuentra en una nueva relación, con Niurka Marcos, la guerra de declaraciones con Cynthia Klitbo no termina y ahora acapara los chismes de la farándula, pues hace fuertes confesiones en torno a la actriz, que hasta el momento eran desconocidas.

Juan Vidal asegura que Cynthia Klitbo lo ha amenazado en su casa

¿Qué dijo Juan Vidal de Cynthia Klitbo?

Durante un encuentro con la prensa, Juan Vidal, quién se dice muy enamorado de su prometida Niurka Marcos, aseguró que las declaraciones que ha hecho Cynthia Klitbo en su contra, se tratan de una campaña de desprestigio, “nefasta y baja”.

De igual forma, agradeció la orden de restricción impuesto, pues reveló que ha recibido amenazas de parte de la actriz y que incluso han ido a su casa:

“Es lo único que me ha dado la garantía de que me dejen de molestar, me dejen de amenazar. Saben dónde vivo, de hecho han ido a molestar a mi casa, cumplan la orden y déjenme en paz” dijo.

Aunque el actor generó gran asombro al revelar fuertes detalles de la vida privada de Cynthia Klitbo, pues asegura que la actriz ha recibido tratamientos psicológicos desde hace varios años, esto derivados a relaciones anteriores, las cuales habrían sido muy violentas:

“Ha sido violada, abusada, golpeada, se ha peleado a golpes y cuchillas (…) sus traumas psicológicos vienen de otra época, lo que está diciendo está fuera de lugar”.

¿Qué pasó entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo?

¿Qué ha pasado entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal?

Cynthia Klitbo y Juan Vidal mantuvieron una relación de 6 meses, hasta que en febrero del 2022 anunciaron su ruptura amorosa.

Aunque en un principio aparentaron que habían terminado en buenos términos, cuando el actor ingresó a La Casa de los Famosos, la actriz reveló que había sido violentada psicológicamente durante la relación y aseguró que Juan Vidal le debía una importante suma de dinero.

La actriz Cynthia Klitbo presentó una denuncia contra Juan Vidal y desde entonces mantiene una pelea legal y mediática.

