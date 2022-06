Juan Son acusa a su papá de haberlo violado sexualmente

Juan Carlos Pereda mejor conocido como Juan Son recientemente ha dejado en shock a sus fans y es que por medio de un video ha confesado que fue víctima de abuso sexual por parte de su papá.

Hay que destacar que Juan Son nació en la ciudad de Guadalajara el 24 de enero de 1984 bajo el nombre de Juan Carlos Pereda, a los cinco años se muda a Texas, donde comienza a cantar en el Coro de la Iglesia; más tarde entraría a clases de piano y a los once años empieza a componer canciones.

El famoso cantante Juan Son A los diecisiete años crea su primer grupo: Nouveau, junto a Eva (piano), Christian (batería), Diego (violín), Alfredo (bajo) y Speed (guitarra), mientras durante ese tiempo es que aparece su sobrenombre "Mussgo", debido a que su cabello comenzaba a crecer y era difícil moldearlo. Con esta banda compuso varias canciones, entre las que figuran "Cómo Duele", de la que hay videos en YouTube.

Juan Son abandonó Porter

Otro de los pasajes misteriosos de este cantante quien es reconocido por darle vida a una de las bandas de rock mexicanas por allá del 2005, desapareció después de aquel Vive Latino de 2013 cuando regresó con Porter. Era 2013 y Porter anunciaba su regreso después de más de cinco años de silencio.

Un Foro Sol abarrotado y un concierto inolvidable, después no se supo nada de Juan Son mientras que Porter anunciaba un nuevo vocalista y es que Juan Son ha sido un personaje muy peculiar y también polémico.

Desde sus extravagantes disfraces durante los conciertos hasta la creación de música espiritual, pasando por su desprecio a las vacunas contra el Covid-19.

Juan Son fue víctima de abuso sexual

El famoso cantante Juan son quien ha raíz de la pandemia de Covid-19 ha estado muy cativo por medio de su canal de YouTube, en esta ocasión ha dejado sin aliento a muchos de sus fanáticos y es que ha hecho una fuerte revelación muy personal.

Resulta que por medio de un video titulado “La historia más difícil de mi vida”, el exvocalista de Porter ha revelado la complicada situación que pasó después de que fuera víctima de violación sexual por parte de su papá.

“Desde que tengo uso de razón siempre me han llevado a psiquiatras”.

Juan son revela que sus papás lo mantenían medicado, ya que a los 8 años ya padecía enfermedades venéreas, por lo que dice recordar que en algún momento sentían cuchillos al ir al baño por el dolor que estas mismas le provocaban.

“Se metía a mi cuarto, y era como, todo mi cuarto se convertía como un cuento, era raro porque se convertía como, en la bella durmiente, te acuerdas el palacio de Maléfica, que era como verde los ladrillos, era mi mismo cuarto pero se hacía así. Entonces entraba y me violaba y me tapaba la boca y no me dejaba respirar”.

El cantante ha explicado con la voz entre quebrada que siempre se levantaba con sangre en la nariz o con mucha lagaña de tanto llorar y que su mamá siempre trató de ocultar esa situación.

Entre otros detalles el exvocalista de Porter menciona que siempre le dieron atraques de pánico que lo llevaban al hospital, por que recordaba cuando él sujeto se ponía encima de él y le cortaba la respiración.

La gran revelación la hace cuando tiene una reunión con su papá que lo induce a que le forme unos papeles, que Juan Son tenia determinantemente no hacerlo por órdenes de su mamá entonces su papá le dice:

“No me has perdonado por violarte”.

Cabe destacar que el cantante ha admitido que ha sido una de las cosas más difíciles de su vida, pero a pesar de contarle todo a su mamá, siempre lo consideraron como alguien dañado mentalmente.

