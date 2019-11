Juan Solo decide pasar del pop a los ritmos urbanos con su nuevo sencillo

Juan Solo está muy satisfecho con el resultado de su más reciente sencillo “A Prueba de Ti” el cual fue lanzado apenas a principios de noviembre y sin embargo ya casi llega a las 200 mil visualizaciones. Para el cantautor es muy especial celebrar sus ocho años de carrera solista con esta canción, ya que este es el primer sencillo que casa a través de un sello internacional como lo es Universal Music.

Juan Solo, quien ya se ha presentado en lugares icónicos como el Auditorio Nacional y en el Teatro Metropólitan, además de haber girado por España y diversos países de Latinoamérica, como Bolivia y Guatemala, espera que este tema le sirva para consolidarse y mantenerse muchos años en esta carrera.

Juan Solo asegura que en Latinoamérica se respeta mucho la música mexicana y sobre todo a gigantes de la composición de nuestro país, como Armando Manzanero, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, lo que comprueba que la música ya no tiene fronteras.

¿Cómo estás tras la publicación de este tema?

Estoy muy contento por la respuesta que ha tenido de la gente, al final tomar el riesgo de irnos ahí un poco urbanitos pues viene de una necesidad que sentía yo de arriesgar después de dos años de no sacar canciones encontrar una como esta.

¿Cómo defines la canción “A Prueba de Tí”?

Lo que quería era mostrarme en este género aunque no como tal toda la canción, porque no toda lleva el ritmo urbano, lo que sí hicimos fue respetar cien por ciento lo que soy como autor ya que al final es una canción muy romántica que si la escuchas en acústico pues parece una canción pop.

¿Cuánto tiempo ya llevas “picando piedra”?

Este febrero se cumplen ocho años de mi participación en el festival de Viña del Mar y creo que ese fue el antes y después para mí de poder dedicarme a cantar solo mis canciones, porque cantando ya tengo 17 años, pero como Juan Solo cumpló ocho este febrero y pues me encanta que lo esté celebrando con “A Prueba de Tí”.

¿Seguirás en los ritmos urbanos o volverás al pop?

Pues mira, es una cosa un poco rara para mí, porque incluso el año pasado hice un Lunario del Auditorio de música tropical, justo porque la música latina es la que más escucho, es la que más me mueve porque me gusta mucho bailar, y cuando hice ese giro tropical pensando que podría mudarme cien por cien a lo tropical, la cumbia, la salsa, lo urbanito, extrañe mucho mi parte pop y es que yo cuando decidí dedicarme a la música me hice en los escenarios de bodas, de XV años, de antros, de cafecitos y al final los géneros me dan un poco lo mismo, lo único que quiero es hacer un show que pase por diferentes momentos y creo que tanto “Volvería” como “A Prueba de Ti” me van a poder conectar a niveles distintos con la gente que venga en los shows.

¿Estar de gira te ayuda a promover tu obra?

He tenido la fortuna de andar de “Pata de Perro” en muchos países y he podido comprobar que se respeta mucho a los cantautores mexicanos, y ahora gracias al internet la música ya no tiene fronteras, lo que me permite que mis temas sean conocidos en muchos lugares.

¿Cual consideras que es tu asignatura pendiente?

Creo que hay mucho por hacer, sin duda creo que es un gran momento para pensar el consolidar mi carrera, he hecho muchas cosas, todas muy importantes y todas las hice en lo independiente y ahora que formo parte de una compañía transnacional, de una disquera, pues creo que las asignaturas se ponen todas en blanco porque es llegar a un mundo que no conocía, del mainstring como tal, de lo que significa la industria de la música a nivel mundial y ahora me siento como un artista nuevo y me encanta, no hay nada que me guste más que los retos,y ahora creo que tengo el reto de salir como si fuera un artista nuevo, y al final no lo soy tanto para la industria, pero sí para la compañía y tampoco me gusta pretender que todo mundo sabe quién soy que ya me escucharon.

Ricardo D. Pat