Juan Soler terminó su romance, volvió a la soltería

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que fue el pasado mes de mayo de este 2022 que el actor Juan Soler presentó a la mujer que le robó el corazón luego de que en el 2021 reveló que le dio una oportunidad al amor, pero recientemente confesó que regresó a la soltería.

La ex novia del famoso, María José Barbaglia, se ha mostrado ausente en redes sociales, la última publicación que hizo fue en octubre cuando presumió el hermoso arreglo floral que le envió el actor, pero ahora el ex de Maki expresó que no tiene pareja sentimental en este momento.

Y es que, todo ocurrió cuando la conductora de “Sale el Sol” Ana María Alvarado le preguntó en una dinámica a los conductores si habían prometido llamar a alguien que les gustara, por lo que Lisset dijo que no lo ha hecho, pero destapó que el actor está soltero.

Juan Soler terminó su romance con María José

Tras las revelaciones de sus compañeras en pleno programa de televisión, el actor no dio el motivo de su rompimiento con María José, pero explicó su situación y expresó que sí está soltero, lo que ha sorprendido a sus seguidores, pues el actor lucía feliz en esa relación de pareja.

Cabe mencionar que fue en septiembre de 2021 que el actor confirmó que inició un nuevo romance con una ex novia, aunque no reveló la identidad de la misteriosa mujer, sino fue en mayo de este 2022. Por el momento el famoso no ha dado detalles de la ruptura.

¿Cuál fue la primera novela que hizo Juan Soler?

El actor participó en "Bajo un mismo rostro"

La primera telenovela que realizó el actor Juan Soler fue "Bajo un mismo rostro", pese a que solo participó en seis capítulos, los productores se percataron del talento del famoso por lo que fue convocado a varios castings para otros proyectos.

