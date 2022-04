Juan Soler será sometido a un cirugía y tendrá que permanecer en abstinencia

Juan Soler se someterá a una cirugía por una hernia inguinal

El conductor de “Sale el Sol”, Juan Soler dio a conocer que en unos días será sometido a un cirugía, debido a una hernia inguinal por ejercicios físicos y aunque afirmó que se encuentra tranquilo, tendrá que suspender sus vacaciones y no podrá tener intimidad.

De igual forma Juan Soler compartió que tendrá que ausentarse del programa, para poder recuperarse y por indicaciones médicas:

“Voy a estar un día ausente nada más, el lunes terminando de grabar, me voy al hospital y me hacen la intervención que es laparoscopia, que es muy rápida, voy a dormir esa noche en el hospital”, dijo.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer recientemente que Paola Rojas se dejó ver con un galán de telenovelas Juan Soler y desatan sospechas de un posible romance.

¿Qué pasa con Juan Soler?

Juan Soler confiesa que se mantendrá en abstinencia por su próxima cirugía

El conductor del programa matutino "Sale en Sol", Juan Soler fue cuestionado por la prensa, sobre el procedimiento quirúrgico al que se someterá en unos días y se mostró muy tranquilo, que hasta bromeó con el tema:

“Así que quien quiera visitarme, están todos invitados, va a haber chupe, pepitas fritas, música, cena, baile, show, todo”.

De igual forma, el galán de telenovelas habló de los síntomas que tuvo, mismo que le originaron tomar la decisión de entrar a cirugía.

“Empecé a tener molestias, fui con el doctor y me dice, es una hernia inguinal, no es urgente pero sí hay que tratarlo en algún momento y al mal paso darle prisa entonces lo antes posible”, afirmó.

¿En qué consistirá la recuperación de Juan Soler?

Juan Soler reveló que tuvo que cancelar sus vacaciones de Semana Santa

Entre los cuidados después de la cirugía, el actor y conductor Juan Soler confesó que no podrá tener relaciones sexuales por un tiempo, mismo que se tomá con humor.

“Sí hay cuidados, no puedo cargar, así que ya saben patita al lomo, salto del tigre… todas esas cosas no las vamos a poder hacer esa noche, pero todo lo demás sí, vamos a estar tranquilos sin levantar peso”.

De igual forma confesó que tuvo que cancelar sus vacaciones de Semana Santa, pues tendrá que permanecer en reposo de actividades deportivas:

“Me iba a ir a un rancho a montar, a nadar, a correr, pero me lo prohibió el doctor e ir a un rancho para estar sentado, viendo a los caballos correr, nadar a la gente, no estoy dispuesto, así que me voy a quedar en la Ciudad de México”.

Por último, Juan Soler confesó que no le tiene miedo a la cirugía y contó que ya se ha realizado los análisis preoperatorios y que todo salió muy bien.

