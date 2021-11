Juan Soler no pudo concretar su cita con Enrique Rocha

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias el actor Enrique Rocha falleció el pasado domingo 7 de noviembre, debido a causas naturales.

Después de darse a conocer la noticia, este lunes 8 de noviembre se llevó a cabo su funeral, y uno de los asistentes fue Juan Soler, quien dijo que lleva una relación muy cercana con el histrión.

En ese sentido, después de que varios famosos se manifestaran sobre la muerte del hombre de la voz grave, ahora Soler rompió el silencio.

Soler y Rocha se quedaron con las ganas de verse

Fue a través de una entrevista con los medios de comunicación, que el actor y conductor aseguró que se quedó con ganas de abrazar a su amigo, ya que tenían una cita esta semana.

"Es una persona a la que siempre admiré muchísimo, y tuve la oportunidad de contarlo como un buen amigo, me sorprendió muchísimo. Ayer en la noche me enteré, este miércoles íbamos a comer juntos, teníamos una relación muy cercana y sí me afectó mucho”, comentó Juan Soler.