¿Juan Soler está buscando pareja en Tinder? ¡Entérate!

Hace unos días vimos que creció un fuerte rumor de que Juan Soler estaría en búsqueda del amor a través de la famosa aplicación Tinder; la cual precisamente tiene el objetivo de reunir personas con gustos similares. Pero ¿qué tan cierto es este rumor?

Mediante una entrevista, Juan Soler finalmente aclaró este creciente chisme al señalar que no utilizaría ningún tipo de plataforma digital para encontrar a su pareja ideal, pues considera que el cortejo debe hacerse de forma remota y no con la ayuda de la tecnología.

De acuerdo a esta misma información, el actor argentino considera necesario conocer en primera instancia a la persona y saber si tienen algo en común, antes de elegir de iniciar un romance, noviazgo o relación seria.

“No, yo estoy a la antigüita, yo mercancía que no veo, mercancía que no compro. Soy a la antigüita, me gusta la platiquita, me gusta que me metan sueños en la cabeza”