Juan Soler Así de GUAPA se presume su hija Valentina ¡Suegro!

Juan Soler es uno de los galanes de las telenovelas que ha triunfado en muchas producciones mexicanas, encantando con su trabajo actoral y su belleza física que deja a más de una enloquecida.

Lo que muy pocos conocen es que este actor mexicano es un papá cariñoso y muy alegre, si bien el público conoce más a sus hijas Mia y Azul, fruto de su matrimonio con Maki, pero el actor tiene una hija más.

La hija de Valentina Soler

Se trata de Valentina Soler, a quien tuvo cuando recién se mudó de Argentina a México, y de quien no supo nada sino hasta que la niña cumplió un año y medio de edad, misma con la que ha tenido una buena relación desde entonces.

En alguna ocasión el galán de telenovelas recordó aquella historia y reveló cómo fue que su vida cambió desde el momento en el que conoció por primera vez a su hija Valentina.

Estaba chico, yo me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar y en la despedida (Karina) quedó embarazada de Valentina…Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tiene año y medio.

Hoy Juan Soler está muy orgulloso de Valentina, al igual que de sus hijas Mia y Azul. Y desde el primer momento en el que conoció a su primogénita, sabía que su vida había cambiado por completo.

Los años han pasado y Valentina Soler ha cambiado mucho, por lo que a través de las redes sociales, en especial en su galería de Instagram se presume de lo más guapa y recientemente ha dado una gran sorpresa a todo el mundo.

Valentina Soler y Juan Soler

Juan Soler será abuelo

El actor Juan Soler, se convertirá en abuelo por primera vez, luego de que su hija mayor Valentina Soler, anunció que será madre, al difundir una foto con ropita de bebé, unos zapatitos tejidos.

Cabe destacar que mediante sus redes sociales, donde la joven Valentina Soler escribió un tierno mensaje al presumir que se encuentra en una dulce espera, además de mostrarse agradecida por la oportunidad.

