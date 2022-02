Juan Rivera responde fuertemente a libro de Chiquis Rivera

En su libro ‘Invencible’, Chiquis Rivera habla de los maltratos que presuntamente recibía por parte de su esposo Lorenzo Méndez y de la supuesta declaración de Juan Rivera en donde él habría declarado que “ahora le tocaba” la fama. Ante la polémica, fue el mismo hermano de Jenni Rivera quien respondió.

Durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el cantante y actor reaccionó ante las declaraciones de la hija de ‘La diva de la banda’ y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

En noviembre pasado, fue acusado de arremeter contra los hijos de Jenni Rivera y desde entonces se ha visto envuelto en una serie de escándalos e insinuaciones sobre abusos de sus cargos dentro de las empresas de la fallecida cantante, para sacar beneficio propio.

Juan reacciona a declaraciones de Chiquis Rivera

La cantante lanzó su nuevo libro 'Invencible'.

Durante el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante, el cantante respondió a las declaraciones de Chiquis: “yo no he leído el libro, he visto partes que salen en las redes sociales, dicen que andaba borracho, no me acuerdo la neta pero lo dudo. Yo nunca he anhelado así la fama y que quiero ser exitoso, nah, la fama es falsa, hoy nos quieren, mañana nos odian”.

Agregó que: “entonces eso de que yo soy el próximo que sigue, dudo que se lo haya dicho pero si ella dice, pues sí, al final de cuentas es Chiquis”.

Ante los cuestionamientos sobre otros fragmento del libro ‘Invencible’ en donde la cantante habla sobre su relación con el también intérprete Lorenzo Méndez, el hermano de Lupillo Rivera respondió:

“Yo no sé qué pasó en su matrimonio, no es cosa mía, no es rollo mío, pero yo creo que el problema empezó entre Chiquis y yo, cuando yo ni le pregunté por su divorcio porque me vine a dar cuenta de su divorcio a través de las redes sociales en vez de como un tío, entonces me trató como un fanático y yo reaccioné como un fanático”, indicó Juan al asegurar que no tiene intenciones de leer el libro de su sobrina.

¿Cuántos años duró Juan Rivera en la cárcel?

El cantante estuvo por dos décadas en la cárcel.

El cantante Juan Rivera pasó dos décadas en prisión acusado de violar y asesinar a una niña de 11 años en Waukegan, aunque más tarde las autoridades del Condado de Lake el tío de Chiquis Rivera fue condenado de manera injusta, pues los abogados demostraron su inocencia.

