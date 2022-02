Juan Rivera le dedica un fuerte mensaje a Lupillo Rivera

Juan Rivera revela un polémico mensaje para Lupillo Rivera

Uno de los conflictos más grandes entre la familia Rivera, es el que viven Juan Rivera y Lupillo Rivera, ahora es Juan quien por medio de redes sociales le dedica un polémico mensaje a su hermano.

Acompañado de una imagen en blanco y negro de su hermano, Juan Rivera comenzó a hablar de las virtudes y buenos momentos que vivió con Lupillo y lo acusa de haberle provocado mucho dolor.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que la hija de Jenni Rivera acusa a Juan Rivera de amenazarla, una de los grandes conflictos que Juan ha enfrentado.

Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera

Juan Rivera le dedica mensaje a su hermano en redes sociales

El hermano de Jenni Rivera confesó que no entiende porque no ha podido tener una relación cercana con Lupillo Rivera, pues este último se casó a los 18 años, cuando Juan tenía 12 años.

“Él tenía que cuidar a su esposa, vivía aparte y trabajaba MUCHO. Hay recuerdos muy bonitos de la niñez”, comenzó el mensaje.

Sin embargo, reafirmó que Lupillo Rivera le ha dado uno de los mejores consejos en toda su vida: “Uno de los mejores consejos sobre el amar a mi esposa me lo dio él. 'amala, ella te dio su vida. Tus hijos, hermanos y familia te amaran por esas razones. Ella te ama porque quiere'. Eso jamás se me olvidará”, agregó.

El músico Juan Rivera afirmó que no hay persona que no haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupillo, sin embargo no lo culpa, pues sabe que también fue el responsable.

Cabe destacar que al final del escrito, Juan Rivera confesó que no intentan lastimar o molestar a nadie, sino que intenta reflexionar sobre cómo se siente con su familia y expresar lo mucho que los quiere.

¿Qué dijo Lupillo de su hermano Juan?

Lupillo Rivera responde a su hermano

Ante el fuerte mensaje que Juan Rivera por medio de redes sociales, el cantante Lupillo Rivera inmediatamente contestó de forma contundente y sincera.

Lupillo aseguró que espera que le vaya muy bien en el futuro y dejó abierta la posibilidad de una posible reconciliación.

"No te preocupes carnal, con dios solamente te irá de maravilla, el estar cerca de la familia no te hace mejor persona y estar lejos de la familia no hace persona mala tampoco, son las cosas de la vida”.

De igual forma, Lupillo Rivera le mando bendiciones a su hermano Juan Rivera, que en los últimos meses se ha enfrentado con los hijos de Jenni Rivera, por la herencia y las empresas de la fallecida cantante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.