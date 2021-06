Pareciera que los problemas en la familia de Jenni Rivera nunca llegarán a su fin, pues Juan Rivera reveló que llegó al hastío consecuencia de las constantes humillaciones hechas por parte de su hermano Lupillo Rivera y ya no lo tolerará, pues ha sido una de las personas que más daño le ha causado.

La Verdad Noticias informa que Juan Rivera saca a la luz su fuerte pleito con su hermano, sumado a la auditoría que los hijos de la Diva de la Banda le harán a su tía Rosie para esclarecer cómo se ha estado manejando su herencia.

Juan Rivera dijo, en entrevista para Gustavo Adolfo Infante, en el programa “De Primera Mano”, que desde enero pasado tiene problemas con su hermano Lupillo Rivera, y a pesar de no revelar los motivos, presuntamente tienen que ver con el honor y el dinero.

Juan Rivera hizo todo para apoyar a Lupillo

“Me atrevo a decir, sin haberlo pensado nunca, que una de las personas que más me ha lastimado en la vida, es mi carnal Lupe, pero aún así, acepté trabajar con él dos años”, señaló. En ese tenor, Juan dijo que entregó todo de sí para que Lupillo Rivera alcanzara el éxito, pero él le pagó mal y lo lastimó como hermano y como hombre.

“En enero me hizo una gachada muy, muy fea, que me lastimó mucho como hermano, casi como hombre, porque he decidido no defenderme de esto, esperando que mi carnal haga lo correcto”, refirió.

Lupillo Rivera humilló a Juan Rivera

Juan Rivera estalla contra su hermano Lupillo Rivera y lo pone sobre aviso.

Es de mencionar que uno de los hijos menores de doña Rosie y don Pedro Rivera, señaló que desconoce los motivos por los cuales su hermano reaccionó así con él, pues todo iba bien entre ambos hasta que un día le hizo un cuestionamiento y le respondió de una manera indebida.

“Y pues se me hace injusto, porque intento ser una persona derecha, gente que respeta el trabajo de la gente y los tratos que se hacen”, explicó.

De acuerdo con las declaraciones de Juan Rivera, las humillaciones por parte de Lupillo Rivera y la auditoría forzada por parte de sus sobrinos para la rendición de cuentas de la herencia de Jenni Rivera, fue “la gota que derramó el vaso” y optó por distanciarse de ellos.

