Juan Rivera arremete contra los hijos de Jenni Rivera

El también cantante Juan Rivera rompe el silencio y arremete contra los hijos de Jenni Rivera, y asegura que quiere limpiar su honor.

Molesto e indignado, Juan Rivera se lanzó contra sus sobrinos, los hijos de la fallecida Jenni Rivera.

En publicaciones los hijos de la fallecida artista, han insinuado que tanto Juan Rivera como Rosie Rivera abusaron de sus cargos dentro de las empresas de su madre, para sacar beneficio propio.

Juan Rivera, hermano de Jenni Rivera

Juan Rivera se encargaba de las empresas de su fallecida hermana

Durante una entrevista, el hermano de Jenni Rivera quien sigue generando dinero aun muerta, habló sobre la auditoría que se les exigió y fue claro al reconocer que para él, este problema nunca se ha tratado de dinero sino de honor:

“Estamos siendo crucificados y juzgados por un público que no sabe nada, porque yo no sé nada de la auditoría y la gente sabe menos que yo.”, dijo.

Confesó que por consejo legal no puede dar muchos detalles, pero aprovechó el espacio para mandarle un mensaje a sus sobrinos.

“Si¡ robé un solo cinco, muéstralo y métanme a la cárcel, pero de la misma manera, si se dieron cuenta que no hay nada en ese papeleo salgan y díganlo públicamente”, agregó.

Juan Rivera afirma que es inocente

Los hijos de Jenni Rivera pidieron una auditoria en las empresas de su mamá

El hermano de “La Diva de la Banda” dice que esta situación ha dividido a la familia y que la responsable podría ser su sobrina, la cantante Chiquis.

Aunque no quiso dar detalles y culpar a alguien sin pruebas, tal como aseguró que hicieron con él.

“No me gusta decir nada que no lo sepa al cien por ciento, porque como puede ser cierto puede ser una injusticia para mi sobrina. Estoy seguro de que hay alguien, pero no se debería de hablar hasta que no se esté seguro”, explicó.

Por último, Juan Rivera destacó que lo más probable es que los Rivera jamás vuelvan a trabajar juntos y aunque en dicha entrevista arremete contra los hijos de Jenni Rivera, asegura que le gustaría recuperar su relación como familia.

