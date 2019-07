Juan Rivera afirma que no AGREDIÓ a camarógrafo (VIDEO)

Juan Rivera afirma que no AGREDIÓ a camarógrafo.

El cantante Juan Rivera ha sido acusado por la reportera de espectáculos Nelssie Carrillo, esto luego de que el hermano de “La Diva de la Banda” agrediera a uno de sus camarógrafos en un aeropuerto.

Fue el propio camarógrafo de Nelsie Carrillo quien dio las declaraciones de la agresión en el programa de YouTube ‘Chisme No Like’.

‘‘Estábamos esperando a Juan Rivera en el aeropuerto, porque pues siempre hacemos esas guardias, cuando un artista va a llegar los esperamos, yo quería entrevistarlo a él por el asunto este que salió en México con la revista TVYNotas”[…]

“Asumen y dicen que fue visto buscando placer con unas sexo servidoras, y en el momento que el sale de la puerta yo pues me acerqué a él con el micrófono y el camarógrafo también y empezamos a entrevistarlo y él pues obviamente no quería contestar nada, se miraba muy enojado, de mal humor, no quería ni hablar, en eso cuando se percata que estaba mi camarógrafo saca el celular y empieza a grabarlo y le empieza a decir: ¿Quieren saber quién fue la persona que vendió la nota de Chiquis al gordo y la flaca? y acusa a mi camarógrafo’’.

Juan Rivera asegura que no agredió al camarógrafo

De igual manera Juan Rivera dio a conocer su versión de los hechos ocurridos en el aeropuerto, los cuales no concuerdan con lo mencionado por el camarógrafo de Nelsie Carrillo.

‘‘Yo ya le había comentado a Agustín se llama el camarógrafo y a Nelsie que por favor me dejaran en paz, esto fue hace más de dos semanas, esto fue porque, a lo que yo sé, lo que me reportaron del mismo show del gordo y la flaca que los que les vendieron la nota de mi sobrina al show fueron ellos, entonces cuando yo me doy cuenta de eso yo les digo que no los quiero volver a ver’’.

Te Puede Interesar: Juan Rivera buscó una “SEXOSERVIDORA” para no dormir solito en CDMX (FOTOS).

Bajo esta situación Juan Rivera dijo que estará solicitando una orden de restricción, mientras que la reportera de espectáculos Nelsie Carrillo dio a conocer que estará interponiendo una demanda civil en contra de Juan Rivera.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos