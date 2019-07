Juan Rivera REVELA detalles del escándalo de Jenni Rivera y “La Barbie” (VIDEO).

La desaparecida cantante Jenni Rivera ha sido vinculada antes y después de su muerte con el crimen organizado, luego de que un testigo confesara el vínculo entre “La Diva de la Banda” y el narcotraficante Edgar Valdez Villareal alías “La Barbie”, el hermano de la cantante, Juan Rivera dio a conocer algunos detalles de la situación mencionada.

La persona ha revelado que Jenni Rivera fue invitada a cantar a una fiesta privada del narcotraficante “La Barbie” y que la había humillado y obligado a que le practicara sexo oral delante de todos los invitados. A dichas declaraciones Juan Rivera dio su opinión de los supuestos acontecimientos en los que se le han involucrado a la desaparecida “Diva de la Banda”.

Juan Rivera dice no importarle el pasado de Jenni y lo ocurrido con “La Barbie”

“Yo no le tomo importancia a cosas así, no le tomo importancia a comentarios que hagan, he leído de eso, pero yo jamás he visto que él lo diga, o que él diga con su boca o que haga una declaración, yo no creo en eso. El tiempo de Dios es perfecto y mi hermana tenía un ciclo aquí que cumplir y lo hizo. Entonces que los medios digan lo que quieran, que se rumore lo que quieran”, dijo sobre el tema.

La PGJ (Procuraduría General de Justicia) reveló de manera reciente los detalles de la declaración, en donde además decía que Jenni Rivera amenizaba las fiestas de Edgar Valdez Villareal, “La Barbie”, en donde además de igual manera consumía cocaína y los pagos a “La Diva de la Banda” eran realizados con drogas y con dinero en efectivo.

