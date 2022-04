¿Juan Pablo Medina pensó en el suicidio tras perder una pierna?

El actor reapareció en público.

Tras ocho meses de que Juan Pablo Medina perdiera una pierna, el actor reapareció ante el público en la obra de teatro ‘Hamlet’ que se presentó en el teatro Milán en la Ciudad de México, en donde agradeció el cariño que ha recibido en estos tiempos.

El famoso acudió a la develación de la playa por fin de la temporada de la obra en donde aprovechó para hablar sobre cómo ha enfrentado su actual situación luego que el año pasado tuvo que tomar la decisión de amputar una de sus piernas porque su salud se vio amenazada.

Previamente, el actor habló sobre cómo fue el proceso de amputación de su pierna, incluso reveló el precio de la prótesis el cual dijo fue hecho por una empresa alemana llamada Otto Bock.

Juan Pablo Medina habla de su prótesis

A meses de se le fuera amputada una de sus piernas, el actor negó haberse sentido deprimido y dijo nunca haber pensado en el suicidio. “No, para nada, no, no. Sí (es fuerte lo que me pasó), pero no, eso no”.

Asimismo, agregó que desde el inicio del proceso ha contado con el apoyo de especialistas, de su familia, de su novia Paulina Dávida y hasta de sus fans. “El simple hecho de agradecer es el motor de estar aquí… mi papá es médico, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas y desde el primer momento estuve en contacto con psiquiatras, psicólogos, y afortunadamente, lo digo desde el privilegio, la verdad me siento muy afortunado”, dijo el artista.

Actualmente, el protagonista de ‘Se busca papá’ tiene una prótesis que dice, le permite llevar una vida normal, con un proceso de adaptación, del cual asegura tener todas las herramientas necesarias.

¿Por qué le amputaron la pierna a Juan Pablo Medina?

El actor reveló para la revista GQ que el 15 de junio de 2021 se encontraban en un llamado de grabación cuando comenzó a sentirse mal, por lo que tuvo que acudir de emergencia al hospital. Indicó que casi no recuerda nada, solo que despertó en una cama llena de cables y aparatos, lleno de dolor.

Agregó que estaba pasando por un dolor inimaginable y pasó por un infarto silencioso. “Yo tengo un coágulo en el corazón y eso hizo que se aventaron coágulos por toda la arteria”, indicó al actor Juan Pablo Medina al hablar de la trombosis que sufrió y por el cual se le fue amputada una de sus piernas.

