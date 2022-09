Juan Osorio y su novia podrían casarse y esto es lo que Emilio Osorio dijo

Emilio Osorio estuvo en el viaje que hizo su papá Juan Osorio con su novia, Eva Daniela, a España. Aunque fue por las fotos que compartieron que han criticado al productor por andar con alguien más joven que él.

Pero ahora se ha filtrado un nuevo rumor que revela que la pareja podría haber decidido contraer matrimonio lo que tiene muy intrigado a muchos.

Por ello, al descubrir que Emilio Osorio llegó al Aeropuerto de Ciudad de México, un reportero de Edén Dorantes entrevistó al joven para preguntarle qué sabe de los rubores de boda de su papá y en La Verdad Noticias te contamos qué dijo.

Emilio Osorio contó que opina de la novia de su papá

Emilio Osorio contesta sobre el viaje que hizo con su papá y su novia.

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, confió al reportero que pasó unas increíbles vacaciones con su papá y su novia Eva Daniela. Parece que el viaje fue una buena idea, ya que el joven afirma que la nueva pareja de Juan le cayó muy bien.

"Súper cool, conocí a Eva y a mi papá en otro ambiente, no volvemos a viajar juntos, no, no es cierto. Fue una experiencia muy bonita" afirmó Emilio.

Aunque también expresó que en algún momento fue algo difícil, pero con el pasar de los días fueron tomando más confianza.

Después surgió la pregunta sobre si ya están planeando la boda pero fue el turno de Juan Osorio y su pareja para responder y afirmaron que todavía no, aunque si vieron vestidos de novia en el viaje: "No (no fue luna de miel). Fuimos en familia, los tres juntos, fue algo bonito... ustedes ya me quieren casar" dijo la joven.

Te puede interesar: Emilio Osorio triunfó en Televisa por su talento y no gracias a Juan Osorio

¿Quién es la nueva novia de Emilio Osorio?

Emilio Osorio y su novia Karol.

Desde el 2021 se reveló que la nueva novia del famoso Emilio Osorio es Karol Sevilla, ella fue actriz de Disney y ahora es influencer. La pareja constantemente demuestra su amor en redes. Asimismo, han revelado que Juan y Karol ya estarían viviendo juntos.

